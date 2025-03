Ancelotti: "Entiendo los pitos de la afición"

El Santiago Bernabéu pitó el juego del Real Madrid durante la segunda parte donde bajaron el nivel y llegó a peligrar el resultado. La afición blanca se lo hizo saber a su equipo: "Entiendo que a la afición no le haya gustado. Pero otros equipos que han jugado la Champions han perdido puntos", aceptó Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

A pesar de los malos minutos de los merengues, el italiano terminó satisfecho el partido: "Las sensaciones son buenas. Queríamos sumar puntos y lo hemos conseguido. Hemos hecho una gran primera parte, podríamos haber puesto el 3-0 con la acción de Mbappé y después se nos ha complicado. Al final hemos bajado el nivel y hemos tenido que defender bien para evitar problemas".

Precisamente para conseguir los tres puntos, Ancelotti cambió a Kylian Mbappé. El francés volvió a marcar después de dos malos encuentros ante el Real Betis y el Atlético de Madrid en Champions League.

"Cuando he pensado que tocaba defender, he quitado a Mbappé. No es ningún problema, también lo he hecho con Rodrygo y Vinicius. Ha jugado muy bien, ha peleado y ha luchado en defensa. Por ejemplo, en el gol recibe atrás y termina marcando", explicó el entrenador.

En algunos medios de comunicación y las redes sociales se había criticado la poca compenetración de los tres de arriba en los últimos partidos, algo que Ancelotti no comparte: "Los delanteros no pecan de individualismo. El primero gol es un pase de Vinicius a Mbappé, intentan combinar como siempre. El miércoles estarán a tope porque la motivación es muy grande para todos".

Mbappé marcó el primer gol del encuentro / AP Photo/Manu Fernandez

La semana que viene el Real Madrid se la jugará en el Metropolitano para estar en cuartos de la Champions y el italiano avanzó el estado físico de algunos jugadores para el duelo: "Modric ha jugado los 90 minutos pero puede recuperar y ser titular ante el Atlético. Ha sido un partido exigente, ojalá Rüdiger también pueda recuperarse de la gripe. Courtois tiene un pequeño problema pero va a estar disponible para el Atlético. Si jugamos como la primera parte tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria".

Además, Bellingham terminó el partido con hielo en su rodilla pero "tan solo fue un golpe" como explicó el entrenador.

Justo antes de empezar la rueda de prensa, Ancelotti tuvo un bonito recuerdo con el doctor Miñarro: "Un abrazo a los familiares y amigos, lo sentimos mucho".