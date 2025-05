Ancelotti: “Si los jugadores me escuchan, va a salir bien”

“Si los jugadores me escuchan, el partido va a salir bien”, decía Carlo Ancelotti que alargaba la ironía antes del “último Clásico de la temporada, porque el Barça no estará en el Mundial de Clubes”. Era la manera de confirmar que su mensaje no ha llegado al vestuario como en otros años, y después esquivaba responder a si será o no el último Clásico en el que dirigirá al Real Madrid. Calificaba a Xavi Alonso como “uno de los mejores entrenadores del mundo” y ponía la guinda diciendo que su “luna de miel” en el Real Madrid durará “hasta el último día” de su vida.

“Tengo las mismas sensaciones que en todos los Clásicos y no por ser el último, es un partido siempre especial por la rivalidad que tenemos y las ganas de la afición. Es más especial por esto último. Y sí, será el último Clásico de la temporada porque el Barcelona no juega el Mundial de Clubes”, subrayaba el italiano, que eludía confirmar que será el último que dirija desde el banquillo madridista

Claves del Clásico

“Estamos bien, motivados e ilusionados porque nos jugamos mucho. Hay confianza de que podemos lograrlo. Será muy difícil y complicado tras los últimos partidos contra ellos, pero el último que jugamos nos da confianza”, decía, y daba las consignas para conseguirlo: “Hay que hacer las cosas bien. El Barça está acostumbrado a jugar en campo contrario, debemos aprovechar las debilidades que tienen cuando tengamos el balón, porque ningún equipo es perfecto”.

“El Barcelona lo ha hecho muy bien esta temporada. Debemos manejar bien los pequeños detalles, los tiempos, atacar y defender bien… Tenemos que hacer un partido completo, como exige un Clásico”, agregaba para matizar: “Lo hemos hecho bien a balón parado, pero hay muchos aspectos como he hablado con los jugadores: como atacan y como debemos defenderlos para hacerles daño en las transiciones. Hay que estar atentos al fuera de juego… lo hemos trabajado y si los jugadores lo escuchan, va a salir bien”.

Champions y Liga

“Los dos nos jugamos mucho. Si ganan, tienen más probabilidades, si ganamos nosotros la Liga se abre y todo puede pasar en los últimos tres partidos. Ganar la Liga es más complicado, hace que sea una buena temporada porque necesitas continuidad”, asegura, y huye de excusas: “No es complicado preparar este tipo partidos, transmitir la idea a los jugadores de la manera más clara posible. Lo que pasa alrededor no nos ha afectado para nada. Cero problemas. Estamos con mucha confianza”.

“No me alivia que el Barcelona cayera en la Champions. Fue un partido fantástico, muy igualado y competido entre dos equipos de características distintas. Hay que felicitar al Inter, pero si gana el Barcelona nadie podría decir nada. También felicito al PSG, que jugará una final bonita, igualada y sin favorito”, subrayaba.

Xabi Alonso y la luna de miel

“He leído que Xabi Alonso se va del Bayer Leverkusen, donde ha hecho un trabajo fantástico que le abre todas las puertas. Ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo”, decía con elegancia antes de afrontar su partido 350 como entrenador del Real Madrid, de los que elegía tres: “Me quedo con las finales de Lisboa, París y Londres, no es tan complicado. No puedo decir que los recuerde todos, pero los recuerdo por lo bueno y lo malo, la mayoría lo hemos hecho bien y algunos mejor olvidarse”.

“La luna de miel con este club no se acaba, seguirá para siempre. Nada más que añadir. Como el Milán, el Real Madrid se queda en el corazón más que otros por el tiempo que he pasado siendo su entrenador, y por el hecho de sentirme muy bien aquí. Cuando baja la pasión suben otras cosas como el cariño. La luna de miel con el Madrid será hasta el último día de mi vida”, aseguraba con cierta melancolía y huía de ser ejemplo del ADN del Real Madrid: “No lo sé. Es un club especial que merece una actitud especial no solo del entrenador sino de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer, cada día”.