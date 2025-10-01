Ancelotti indulta a Rodrygo y convoca al trío merengue

No hay “caso Rodrygo”, al menos para Carlo Ancelotti, que convocó a su ex pupilo en el Real Madrid para la fecha FIFA de octubre. Brasil cruzará medio mundo para afrontar una minigira asiática compuesta por dos amistosos: jugará contra Corea del Sur, en Seúl, el viernes 10, y contra Japón, en Tokio, el martes 14.

A diferencia de lo que ocurrió en septiembre, Carletto llamó a filas al trío merengue: Éder Militão, que aún no ha debutado con el italiano en la Seleçao; Vinícius Junior, que descansó porque cumplía un partido de sanción; y Rodrygo, que estaba peleado con el mundo y en fase de hibernación en los últimos meses.

El hecho de que el ex del Santos sea suplente para Xabi Alonso no tiene ninguna incidencia en lo que hará Ancelotti, que ahora, como seleccionador brasileño, sigue creyendo ciegamente en sus posibilidades.

"A Rodrygo lo conoce todo el mundo. El año pasado tuvo algunos problemas que superó muy bien. Está muy motivado y en buena forma. En equipos grandes hay mucha competencia, pero su condición física es muy buena. Quiero verlo aquí con nosotros", afirmó Carletto en rueda de prensa en la sede de la CBF, en Barra da Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro.

"Vuelve —justificó el técnico italiano— porque en este momento lo está haciendo muy bien, aunque está jugando poco. Insisto, tiene buena condición física. Está muy motivado, como todos los jugadores brasileños, para estar aquí".

Y remarcó: "Rodrygo es un futbolista muy importante para esta selección. Es un delantero que puede jugar en todas las posiciones de ataque y puede aportar mucho".

De Éder Militão, Carletto destacó que "en el último partido sufrió un golpe, por eso, la comisión médica de la selección y el Real Madrid están en contacto. Veremos si puede jugar o no el fin de semana. Si está bien, me gustaría que esté con nosotros".

Ancelotti aseguró que en esta convocatoria hay "muchos jugadores que estarán en la Copa del Mundo", pero subrayó que "también se tiene que tener en cuenta que tenemos jugadores que se lesionaron en los últimos días".

Entre las ausencias se contabilizan tres titulares: el portero del Liverpool Alisson, el central del PSG Marquinhos y el blaugrana Raphinha, que se lesionó contra el Oviedo y estará de baja unas tres semanas por una rotura en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Se espera que el delantero gaucho pueda regresar con el Barça de Hansi Flick después del parón FIFA.

Ancelotti también destacó la baja de dos centrales por motivos médicos: Alexsandro (Lille), que había estado en sus dos anteriores convocatorias, y Bremer (Juventus).

LOS 26 CONVOCADOS DE BRASIL

Porteros: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Laterales: Caio Henrique (Mónaco), Carlos Augusto (Inter de Milán), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma)

Centrales: Éder Militão (Real Madrid), Fabrizio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG)

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Jr. (Real Madrid).