Ancelotti: "Es importante para Endrick volver a jugar"

La salida de Endrick del Real Madrid es cuestión de tiempo. El futbolista de 19 años apenas cuenta para Xabi Alonso, pues solo ha jugado once minutos esta temporada, todos ellos en el partido contra el Valencia. Carlo Ancelotti, su entrenador el curso pasado y actual seleccionador de Brasil, ha subrayado la importancia de que el delantero vuelva a tener protagonismo para ir convocado al Mundial: "Es importante para Endrick volver a jugar".

El brasileño, que se perdió el Mundial de Clubes por una lesión en los isquiotibiales, no es ni tan siquiera el delantero suplente, porque Gonzalo le arrebató el puesto gracias a sus goles en verano. Ante esta situación, Ancelotti ha recomendado a Endrick que tome una decisión en el mercado invernal. "Hablé con él (Endrick) al principio de esta temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien, de vuelta, y tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor. Hablar con el club para ver qué es lo mejor para él", detalló el técnico italiano en una entrevista a 'Placar'.

"Podría jugar el Mundial porque tiene la calidad necesaria"

Asimismo, el exentrenador del Real Madrid cuenta con el delantero, siempre y cuando sume los minutos necesarios para ir convocado con la selección. "Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar el Mundial de 2026 porque tiene la calidad necesaria, pero también podría estar en el de 2030, en el de 2034, e incluso en el de 2038. Creo que es importante para él volver a jugar y demostrar su calidad", explicó el preparador italiano.

Aun así, la competencia en su demarcación es feroz, en un combinado llamado a competir por el Mundial. Endrick lucha por el puesto con futbolistas de la talla de Savinho o Gabriel Jesus, quienes tampoco son fijos en los planes de Ancelotti. "Podríamos tener unos 18 jugadores definidos. El caso es que en el fútbol hay muchas lesiones, así que nunca se sabe con certeza. Hoy hacemos una lista, pero mañana o después de los partidos de Champions League hay que cambiarla", señaló el seleccionador de Brasil.

Para ser parte de la expedición brasileña que viaje a Estados Unidos, México y Canadá este próximo verano es indispensable que Endrick abandone el Real Madrid en invierno rumbo, previsiblemente, a Francia. La negociación entre el club blanco y el Olympique de Lyon está encaminada, pues el delantero quiere sumar minutos y el entrenador del equipo galo, Paulo Fonseca, le ha prometido la titularidad. Además, varios brasileños a lo largo de la historia han triunfado en Lyon, como Juninho, Edmílson, Bruno Guimaraes o Lucas Paquetá.