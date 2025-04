Ancelotti: "Nunca me he visto fuera, en el Bernabéu todo puede pasar"

El Real Madrid logró el pase a la final de la Copa del Rey después de un partido loco en el Santiago Bernabéu. A pesar de que estuvo contra las cuerdas en muchos momentos, Carlo Ancelotti se mostró satisfecho tras el encuentro.

"Ha sido un partido entretenido, con muchos goles y muchos errores. Objetivo cumplido: estamos en la final otra vez. Hay que seguir porque no tenemos tiempo de pensar mucho", empezó diciendo el técnico italiano en rueda de prensa.

"En la prórroga hemos puesto piernas frescas y lo hicimos bien. A nivel físico Vinicius y Rodrygo han hecho un partido espectacular, Bellingham también. Hemos terminado con más energía que la Real Sociedad", explicó ante los medios.

Ancelotti se mostró seguro a la hora de valorar los malos momentos durante el encuentro: "No me he visto fuera nunca, porque en el Bernabéu todo puede pasar, sobre todo en este tipo de partidos. Nunca bajamos los brazos y la afición apoya. Nunca nos rendimos, sobre todo aquí, en nuestra casa".

Además, el entrenador del Madrid fue rotundo sobre la entrada que recibió Vinicius en la prórroga: "Para mí era roja, pero es una situación donde el árbitro tiene que elegir. A él le pareció amarilla y a mi roja, no tengo nada más que añadir".

Sobre su charla con el brasileño en un momento de partido, cree que fue positiva: "Sí, ha sacado al mejor Vinicius. Ha cambiado el ritmo en el final y ha sido determinante. Hasta el final ha aguantado a nivel físico y ha jugado un partido espectacular, mostrando toda su calidad".

"Ha habido un poco de mala suerte. Alaba había jugado un buen partido. Obviamente, tenemos que valorar y mejorar, pero estamos en la final y a pensar en el próximo partido", explicó sobre los errores defensivos.

El italiano también tuvo buenas palabras para Endrick: "Es lo que pedimos de él, que esté listo en el desmarque. Esto es Endrick, un jugador que puede que no toque muchas veces el balón, pero es muy efectivo en frente. No ha jugado mucho, pero cuando juega 60-70 minutos a este nivel, es suficiente".

"Encajar cuatro goles no es bueno, pero es muy bueno marcar cuatro. Es un equipo que tiene poco equilibrio en este sentido, pero tiene mucha efectividad en frente", concluyó en la sala de prensa.