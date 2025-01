Ancelotti: “No he sentido la soga al cuello”

Carlo Ancelotti tiene claro que en “en el fútbol hay altibajos”, pero también que no ha sentido “la soga al cuello” esta temporada pese a resultados como ante el Barcelona. Recuerda que van líderes y que para seguir siéndolo “sacará el mejor equipo posible” ante el Valladolid pese a llevar 8 partidos en 25 días. Confía en que Vinicius siga en el Real Madrid, donde “quiere hacer historia” y reivindica su figura recordando que fue clave en “las Champions ganadas en París y Londres”. Insiste en que “la llave del éxito está en defender bien y los jugadores lo saben”, y destaca a Valverde, “el jugador más completo del fútbol”.

La presión y Vinicius

“No siento la soga al cuello. Es cierto que hay momentos más complicados y otros menos, pero voy bien. Veo al equipo mejorar, adquiriendo el ritmo necesario para responder en todas las competiciones. Tengo mucha confianza de que podemos hacerlo bien”, afirma, pese a lo encorsetado del calendario. Llevan un partido cada tres días desde que empezó el año, pero pasa de hacer rotaciones pese a que el horizonte de compromisos aparece similar: “Doy la importancia que merece al partido ante el Valladolid. Meteré el mejor equipo posible, porque para nosotros es el partido más importante”, subraya, y recuerda que son “líderes” y que el objetivo es “conservar la posición porque es un momento importante en la Liga”.

Vinicius se llevó la mitad de las preguntas de la rueda de prensa y el italiano contestó con tranquilidad, reconociendo que a veces se “enfada” cuando le insiste en cuestiones incómodas. Le preguntaron si ve al jugador afectado por tener una oferta de 350 millones: “Lo que me consta a mí, que tengo información directa del jugador, es que está muy feliz aquí y, sobre todo, que quiere hacer historia en el Madrid. Todos estamos en la misma línea, somos felices aquí y queremos hacer historia”.

La llave del éxito

“No sé si llegará o no la oferta, preguntarle a él, pero está haciendo historia y quiere seguir haciendo historia”, insiste el italiano, que intenta zanjar el asunto cuando le dicen si su equipo sabe vivir sin el brasileño, como ante Las Palmas: “Se han olvidado de que ha ganado la Champion en París y Londres. Es indiscutible sin ninguna duda”. La última fue si le veía afectado por tanta sanción, y saca su lado positivo: “Está igual que siempre. Le viene bien, porque tendrá días de recuperación y de trabajo. Ahora no juega, pero lo aprovechará para llegar fresco al momento importante de la temporada, a marzo o abril”.

Su máxima es que el equipo defienda bien, y asegura que habla con los jugadores de ello “y lo tienen asimilado”. “En los pocos entrenamientos que hacemos lo trabajamos, lo entienden y lo van mejorando. Son conscientes de que es la llave del éxito”, dice e informaba que “Tchouameni ya está bien, como todo el equipo, que ha recuperado bien. Camavinga volverá a los entrenamientos la próxima semana”.

Valverde, Ceballos y Rodrygo

“Valverde puede cubrir muchas posiciones y lo hace perfectamente. Es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Es difícil saber cuál es su mejor posición. Además, siempre está disponible y nunca me pide donde quiere jugar. Es seguramente el jugador más completo en el fútbol, puede jugar hasta de central”, aseguraba sobre el jugador uruguayo. “Si Courtois quiere volver a jugar con Bélgica, tendrá que hablarlo con el nuevo seleccionador, pero nosotros no tenemos ningún problema si decide volver”.

“Ceballos ha vuelto a su mejor versión, y reconozco que no le he dado los minutos suficientes para coger la forma. Está muy bien, más seguro, más firme en el control del balón. En los partidos importantes puede jugar también con los delanteros que tenemos, por qué no”, resalta, y considera que el buen momento en el que se encuentra Rodrygo “es porque su juego tiene continuidad". "Para un delantero es normal tener altibajos, cuando eres capaz de sacar números con continuidad destacan más tus actuaciones”, concluye.