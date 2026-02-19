Ancelotti: “He hablado con Vinicius... Tiene que respetar al entrenador”

Vinicius Jr sigue en el ojo del huracán. El brasileño ha protagonizado dos de las grandes polémicas de la temporada en clave madridista. Este pasado martes protestó al colegiado del Benfica - Real Madrid un presunto insulto racista por parte de Prestianni. Un episodio que ha traído mucha cola y del cual se lleva hablando desde entonces. Aunque a finales del año sentenció a Xabi Alonso tras un gran enfado por su cambio en el Clásico.

Carlo Ancelotti, su actual seleccionador con Brasil y exentrenador en el Real Madrid, volvió a advertir al extremo sobre sus conductas con sus superiores: "Lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo”, afirmó en el avance del próximo 'Universo Valdano', que protagonizará el italiano y se estrenará el 20 de febrero a las 22:00 h en Movistar Plus.

Aunque tras su etapa en el conjunto blanco, Carlo comparó al Vinicius en Madrid con el que va a las concentraciones de la selección: “Los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano”. El brasileño fue sustituido en Valdebebas por Xabi Alonso, pero la etapa del tolosarra fue bastante corta: “Ha encontrado dificultades... El espíritu de adaptación es un componente muy importante en el trabajo de un entrenador e intentar recrear un ambiente necesita un tiempo que no siempre se puede lograr”, explicó.

Vinicius, jugador del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal. / Associated Press/LaPresse / LAP

Ahora el seleccionador tiene los ojos puestos en el gran reto que le falta a su exitosa carrera: el Mundial. En Brasil llevan 24 años esperando volver a levantar el título más importante en el mundo del fútbol y confiaron en Carlo Ancelotti para devolverlos a la gloria. El italiano se siente muy feliz en su nuevo puesto tras dejar el Real Madrid: “Creo que voy a renovar cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho”.

Ancelotti repasará su etapa en el Real Madrid, su salida y la actual dirección de Álvaro Arbeloa al frente del conjunto blanco, aunque sus ojos están ya puestos en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque tras seis años entrenando y ganando en el Bernabéu, su figura siempre será asociada con el Real Madrid.