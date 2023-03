Ancelotti: "Hazard ha sido honesto; no hablamos mucho"

El técnico blanco se refirió a la polémica con el belga, que aseguró no hablar con Ancelotti en el Real Madrid "¿Por qué no juega Hazard? Porque en su posición juega un jugador que está aportando mucho que es Vinicius", indicó el técnico

Carlo Ancelotti ha hablado de Eden Hazard en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Liverpool. En las últimas horas, el belga aseguró que no charlaba con el técnico italiano, algo que 'Carletto' se ha encargado de confirmar: "Hazard ha sido honesto. No hablamos mucho. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es que nos respetamos".

Sobre la situación del belga y el por qué no juega, Ancelotti ha sido muy sincero: "No juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que está aportando mucho que es Vinicius". Hazard apenas suma 296 minutos en lo que llevamos de temporada con el Real Madrid, con un bagaje de un gol y una asistencia.

Por último, preguntado por si cuenta con el exdelantero del Chelsea para la próxima temporada ya que acaba contrato en junio de 2024, el técnico italiano declaró que "para el próximo año yo cuento con los jugadores que el club me pone a su disposición". Unas declaraciones ambiguas, pero la importancia de su respuesta llegó con el silencio que mantuvo antes de responder.