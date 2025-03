Ancelotti: "Hay jugadores que, cuando los dejas en el banquillo, les cuesta saludarte por las mañana"

La longeva carrera que tiene Carlo Ancelotti en los banquillos daría para escribir un libro (o varios). Por lo pronto, tenemos que conformarnos con las píldoras que el italiano se atreve a contar de sus distintas experiencias y cómo es dirigir un vestuario de deportistas de alto nivel.

El técnico del Real Madrid fue entrevistado por su compatriota, el actor y director Giacomo Poretti, en un podcast que se puede ver en Youtube en el que contó algunos de los momentos más surrealistas de su carrera y habló de su futuro en el equipo blanco.

"A veces parece que (a los entrenadores) se nos valora poco. Me gustaría ser una mosca para escuchar lo que dice un jugador cuando no juega y vuelve a casa. Muchos jugadores han discutido conmigo", explicó el técnico.

Poretti no perdió la oportunidad de indagar, preguntándole por algún nombre en concreto, pero Ancelotti supo salir del 'apuro': "Muchos jugadores han tenido problemas conmigo, pero al final todo se ha solucionado. Había un jugador, no diré su nombre... Que cuando hablaba en el vestuario, se ponía una toalla en la cara para no escucharme. Era al inicio de su carrera y un día le dije: 'No podemos seguir así'. Hay jugadores que cuando los dejas en el banquillo, les cuesta saludarte por la mañana. Ahí confunden la persona con el jugador".

Su futuro en el Real Madrid

Cuestionado por su futuro en el equipo blanco, Ancelotti dejó las cosas en manos de Florentino: "No decidiré yo cuándo terminará mi aventura con el Real Madrid. Eso lo tengo claro. Lo decidirá el presidente, tarde o temprano pasará.

Carlo Ancelotti, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Girona / EFE/Kiko Huesca

El italiano mencionó que su hijo Davide "será buen entrenador" y alabó a un futbolista que actualmente está en el Como de Cesc Fàbregas y que podría volver al equipo blanco el próximo verano, Nico Paz: "Lo está haciendo bien, muy bien".

Además, Ancelotti habló sobre los capítulos de racismo que ha vivido Vinicius: "Sufre muchos ataques racistas, pero no es el único. También le ha pasado a Nico Williams. Hay que dar muchos pasos adelante. Que sean jugadores buenos puede ser una excusa para atacarlos más, pero no debe ocurrir".