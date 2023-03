Ancelotti: "No hay que hacer cálculos"

"No vamos a plantear el partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja; queremos atacar y jugar nuestro mejor fútbol, los jugadores lo entienden" "¿Si cuento con Hazard de cara a la próxima temporada? Cuento con los jugadores que el club pone a mi disposición"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, tiene muy presente lo ocurrido en la eliminatoria contra el Chelsea en la pasada edición de la Champions League y por eso avisó a sus jugadores que no salgan a especular con el resultado de la ida sino que afronten el encuentro de vuelta ante el Liverpool con la misma actitud que exhibieron en Anfield. Paralelamente, el italiano confirmó en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles en el Santiago Bernabéu que apenas habla con Eden Hazard, tal y como el belga desveló en una entrevista, aunque dejó claro que el respeto es mutuo entre ambos.

Ancelotti se mostró comprensivo con Hazard y aseguró que "nuestra relación no es fría. Hay que valorar las dos cosas. Él ha sido honesto al decir que no hablamos mucho. Hablar es una cuestión de carácter, con una persona te encuentras mejor que con otra. Pasa lo mismo con los hijos, con uno hablas más que con otro. Lo más importante para mí es que me respeta, a pesar de que no hablamos mucho y no juega mucho. Yo lo valoro mucho y lo respeto igual. No juega porque hay mucha competencia y en su posición juega un jugador que aporta mucho, Vinicius".

Pese a todo, se mostró muy cauto cuando le preguntaron si contaba con Hazard de cara a la próxima temporada. "Cuento con los jugadores que el club pone a mi disposición", se limitó a afirmar.

De cara al partido de este miércoles ante el Liverpool, Ancelotti dejó claro que su mensaje a los jugadores es muy claro. "No hay que hacer cálculos. Hay que intentar jugar lo mejor que podemos y plantear el encuentro como en la ida. No queremos hacer cálculos. Hay que entrar en el partido desde el primer minuto, jugando con la máxima intensidad e ilusión, e intentar ganarlo", avanzó.

ELIMINATORIA ANTE EL CHELSEA

Recordando lo ocurrido en el partido de vuelta ante el Chelsea, el técnico madridista reconoció que ese día sufrió de lo lindo. "Mi papel es no manifestar mucha tensión, pero hay momentos en los que se sufre mucho y seguramente ese fue uno de los días más duros. Lo digo yo, pero lo pueden decir también todos los aficionados que estuvieron aquel día en el estadio y participaron en aquella remontada". Y añadió posteriormente que "tenemos muy vivo aquel partido y eso nos ayudará a plantearlo de forma distinta".

Respecto al encuentro de ida en Anfield, Ancelotti comentó que "no hemos hablado mucho de ello. Hemos hablado de lo que hicimos bien y de lo que no. Pero ya está. No vamos a plantear el partido teniendo en cuenta que tenemos ventaja. Queremos atacar y jugar nuestro mejor fútbol. Los jugadores lo entienden. Será un partido abierto. El Liverpool quiere cambiar la dinámica de la eliminatoria. Hay que hacerlo bien en ataque y en defensa, pero no pensar solo en defender".

Bregado como está en mil batallas, el entrenador madridista no quiso dar pistas sobre su alineación cuando un periodista le planteó si era un encuentro en el que se necesitaba la experiencia de los veteranos o la energía de los jóvenes. "Es una pregunta trampa y te la contesto con trampa", arrancó con una sonrisa. "Para el partido de mañana son muy importantes la experiencia y la energía".

OTROS NOMBRES PROPIOS

Al margen de Hazard, durante la rueda de prensa surgieron otros cuatro nombres propios. De la actitud que mostró Vinicius en el último compromiso, en el que se centró en jugar y dejó de lado las polémicas y las provocaciones, afirmó que "estoy contento de su progresión. No me fijo mucho en esto. En el último partido su actitud fue ejemplar. Estaba centrado en lo que hacía en el campo, que es loi mejor". Y posteriormente dijo que el brasileño "está en el buen camino para escribir la historia del Real Madrid en los próximos años como la están escribiendo y la han escrito Modric, Kroos, Karim, Casemiro..."

Ancelotti avanzó que tanto Kroos como Benzema están en perfectas condiciones para afrontar el partido. Del alemán aseguró que "lo hizo bien contra el Espanyol. Está en buenas condiciones, la gastroenteritis ya está olvidada. A veces los cambios no son porque no esté bien el jugador, sino para meter piernas frescas".

Del francés comentó que "está al cien por cien. Empezó a entrenarse el domingo y está a tope y motivado". En cambio, Ancelotti pasó de puntillas sobre la reciente polémica de Benzema con el seleccionador francés, Didier Deschamps, al que recordó que también había dirigido durante su carrera como jugador. "Es un tema personal y no voy a hablar de algo que afecta a dos jugadores con los que he estado. Le respeto mucho como jugador y como entrenador. Como decimos en italiano, no hay que meter el dedo entre una pareja", apuntó.

Por último, destacó la aportación de Camavinga en los últimos partido como lateral zurdo, aunque recordó que debe mejorar en determinados aspectos. "Es muy importante, está haciendo partidos muy buenos. También comete errores evidentes, pero juega tan bien que hace que se olviden sus errores. Es una progresión normal de un joven que tiene una calidad extraordinario. Es un intocable hoy y lo va a ser en un futuro", destacó.