Ancelotti: “Me gustaría repetir el partido ante el City”

Carlo Ancelotti cataloga de “igualada” la eliminatoria europea ante el Atlético, y cree que “se decidirá en su campo”. Asegura que mantendrá “la idea táctica” pese a la baja de Bellingham y Ceballos y a la espera de si puede contar con Valverde. Desea que su equipo “recupere el sacrificio y el compromiso” que no tuvieron ante el Betis. Subraya que “enfocan” el partido con “la misma mentalidad que ante el City”, pese a ser equipos con ideas de juego diferentes. Por último, afirma que de Simeone le gusta “la lectura de los partidos, la estrategia y el compromiso defensivo de sus jugadores”.

Sacrificio y compromiso

“Me gustaría repetir el partido ante el City, fue una noche especial”, subrayó el italiano, pero es sensato y no espera que la eliminatoria se cierre en este partido: “Es imposible. Será igualada y se decidirá en la vuelta. El objetivo es jugar bien y tomar ventaja. Será equilibrada ante un rival que compite muy bien y que es fuerte”. Afirma que su enfoque será similar a la eliminatoria ante el equipo de Guardiola: “No creo que haya muchas diferencias, pese a tener estilos diferentes. El Atlético es más vertical que el City, que apuesta más por la posesión. Lo tengo en cuenta, pero no quiero cambiar la mentalidad ni el enfoque”.

Ancelotti, en el partido ante el Betis / Associated Press/LaPresse / LAP

Considera “un caso aislado la falta de compromiso y sacrifico ante el Betis” y se agarra a que venían “haciendo las cosas bien”. En ese sentido, le preguntaron si en su época de jugador ocurría lo mismo: “Es difícil comparar, son épocas distintas. Lo que está claro es que hay dos tipos de jugadores: los que corren y los que marcan la diferencia, en el medio no puedes estar”. Y sobre los derbis tras vivir los Inter-Milán, dijo: “Son partidos especiales aunque iguales, y este será lo mismo”.

No cambiará su idea

“El Atlético está haciendo una temporada muy buena en todas las competiciones”, destacó y recuerda el último derbi liguero: “Nuestra primera parte fue muy mala y la segunda lo hicimos muy bien. Tenemos que pensar en jugar todo el partido como en esa segunda parte”. Saca el lado positiva a las desgracias de lesiones de larga duración: “A veces las lesiones dan la oportunidad de ver el carácter que tiene el equipo y la plantilla. También, de que jueguen los que menos lo hacen, como ahora Asencio, que nos está ayudando mucho”.

Afirmó que a su equipo “no le falta colmillo” cuando toma ventaja en el marcador como ocurrió ante el Betis: “Hay que ser capaz de leer bien situaciones del partido y eso no lo hicimos contra el Betis”. Niega que las bajas de Ceballos y Bellingham le lleven a cambiar “la idea de juego”, pero que antes de elegir relevos, Modric y Brahim. tiene en cuenta a los que no jugaron en Sevilla: “Raúl Asencio, Camavinga…, tengo que ver este tipo de cosas, pero mantendré la misma idea y no reforzaré el centro del campo o quitaré un delantero”.

Simeone, Griezmann y Mbappé

Simeone es el entrenador al que más veces se ha enfrentado, le preguntaron desde cuando lo conoce: “Cuando era futbolista marcó el gol en el partido Juventus-Lazio, en el que pelábamos por la Liga. Fue en Turín y ganaron la Liga en el 2000. Le respeto mucho como entrenador por lo que está haciendo en el Atlético, elevando al club al máximo nivel europeo. Me gusta su lectura de los partidos, como mete al equipo en el campo, la estrategia, el compromiso defensivo que tienes sus jugadores… todo esto me gusta mucho”.

Por último, seguía pendiente de Valverde, que “en el entrenamiento de ayer tuvo buenas sensaciones”, pero que no lo decidirá hasta el último momento. Afirmó que Lucas Vázquez “será el lateral si Valverde no juega”. Y se lanzó a comparar a Griezmann y Mbappé: “Están entre los mejores del mundo, pero tienen características distintas y los dos con una calidad descomunal. A Griezmann le gusta venir a jugar, tiene un buen control del juego y es raro verle fallar un pase. Mbappé tiene la calidad de un delantero más contundente en la finalización y en el desmarque”.