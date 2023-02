Ancelotti: "Si Guardiola sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán"

El técnico del Madrid ha querido normalizar el hecho de ser cesados de sus puestos "El Valencia llegará súper motivado", ha explicado

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Valencia a Ancelotti le han preguntado por la destitución de Gattuso. El equipo che llega al encuentro con Voro como entrenador y el italiano ha querido normalizar el hecho de despedir a un entrenador y explicar por qué ocurre este hecho.

"Cuando se cambia a un entrenador se hace no solo por sus errores, sino para cambiar una dinámica negativa y también para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Mañana el Valencia estará súper motivado", ha detallado.

Acto seguido, Ancelotti ha dejado claro el hecho de ser destituido no tiene que sorprenderles a ninguno y ha mencionado entre risas a Pep Guardiola, quien nunca ha sido cesado.

"Creo que para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de nuestro trabajo. No hay en el mundo un entrenador que no hayan echado. Creo que el único es Guardiola. Si Pep sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán (risas). A mí me han echado en todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí (risas) hay cosas mucho peores", ha zanjado.