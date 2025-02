Ancelotti: “Ni Guardiola se cree que solo tengan un 1% de opciones de ganar”

Carlo Ancelotti habló de los árbitros y del VAR dejando frases como que está más “tranquilo” con los arbitrajes de la Champions, que no entiende “los errores bastante claros” que les han “perjudicado” y que el videoarbitraje entra en un “terreno peligroso cuando le quita responsabilidad al árbitro”. Dijo que “están pasando cosas sorprendentes” cuando le preguntaron por el arbitraje del Barça-Rayo. Del partido, aseguró que “ni Guardiola se cree que solo tengan un 1% de opciones de ganar”, que se lo preguntará. Y confirmó el regreso de Rudiger, dejando en el aire quién le acompañará, si Asencio o Tchouameni.

Árbitros

“¿Si me tranquiliza más los arbitrajes europeos? Sí. Habla la estadística. Hay menos intervención del VAR, solo entra cuando es necesario, lo que genera menos polémica. Además, pitan los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta”, sentencia Ancelotti, que explica por qué le dan más tranquilidad tras los últimos partidos de la Liga: “Comento lo que veo, y han hecho errores bastantes claros”. Criticó como se utiliza aquí el VAR: “Llegó para evitar errores flagrantes y obvios, y no para intervenciones que son de fútbol”.

“Se busca en una imagen quitando toda la naturalidad del fútbol. No solo nos quejamos nosotros, hay muchísimos pisotones y no sé cuántos entrenadores están de acuerdo con estas decisiones. Es difícil de entender el penalti de Tchouameni, Camavinga y de otros. La intervención VAR da más responsabilidad a los árbitros. No entiendo que la decisión la tome el VAR”, subrayó contrariado.

Barça-Rayo y Guardiola

Cuando le preguntaron por el arbitraje del Barça-Rayo, dijo: “Nada qué decir. Ya he opinado de lo que está pasando, algo bastante sorprendente, nada que añadir. No estamos contentos. Son tres partidos e los que hemos salido perjudicados por decisiones que no entiendo”. Y para cerrar el capítulo arbitral eludió responder a si la carta del club contra los árbitros le están perjudicando: “No quiero comentar esto”.

“La verdad es que Guardiola no piensa que tengan un 1% de posibilidades de ganar. Tiene más. Nosotros no pensamos que tengamos el 99%, solo una pequeña ventaja que queremos aprovechar planteando el mismo partido de la ida”, comentó, y dijo que se lo preguntaría antes de empezar el encuentro. No da por cerrada la eliminatoria, augura un “partido entretenido, complicado y difícil que hay que preparar bien. Todo se decidirá en 90 minutos”.

Rudiger, Bellingham y Mbappé

Dice que no pueden abstraerse de que lleguen con ventaja de 2-3: “No puedes plantear el partido como si empezara 0-0. Es una tontería, nadie te creería. Tenemos que plantear el mismo partido y repetir el mismo sacrificio y compromiso colectivo que nos ha hecho mejorar”. Confirmó el regreso de Rudiger “que saldrá desde el principio”, y jugó al despiste sobre quién le acompañará: “Yo he disipado esa. Déjame que os la traslade... pero tengo que ver las sensaciones que tiene Valverde, que acabó un poco tocado e igual puede jugar Asencio en su lugar”.

"Sí, tengo esperanzas de que no sancionen a Bellingham”, respondió rotundo. Dijo que Lucas Vázquez “no ha completado el programa de recuperación”, aunque puede estar en el banquillo ante el City y, por último, le preguntaron si veía a Mbappé más seguro de sí mismo: “Está motivado y físicamente bien como todos. Maneja muy bien el estrés antes de los partidos. Lo hace tranquilo y con calma. Lo está haciendo muy bien”.