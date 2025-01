Ancelotti, la gasolina de Vinicius

Cuando Carlo Ancelotti se hizo cargo del Real Madrid en junio de 2021, Vinicius Júnior apenas tenía 21 años. Llevaba tres temporadas en el equipo y su trayectoria estaba envuelta de luces y sombras. El italiano centró futbolísticamente al brasileño, que empezó a crecer. Cuando llegó, el valor de mercador del jugador era de apenas 40 millones de euros, tres años después vale 200, es el más caro junto a Haaland, y uno de los mejores futbolistas del mundo.

Ancelotti habla con Vinicius / AP

"Me ha cambiado como jugador, no en el campo, sino en mi forma de pensar sobre el entrenamiento y el desarrollo. Siempre dice que mi humildad es mi mayor virtud, porque siempre escucho a los demás", afirmaba a finales de la temporada pasada, consciente de que el italiano está sacando su mejor versión futbolística. La aportación al juego del Real Madrid es fundamental, aunque Ancelotti no logra atar en corto ese carácter explosivo que desluce la imagen del equipo, altera el pulso de sus compañeros y pone a prueba la paciencia del técnico.

Protector

“Lo ha hecho todo por mí. Siempre me ha dado confianza, me ha regañado cuando lo he necesitado y hemos desarrollado una relación muy buena. Se preocupa por mí tanto como yo me preocupo por él”, subrayaba el brasileño, consciente en la insistencia del técnico en corregir esas salidas de tono que le superan y que no puede controlar. Pese a todo, Ancelotti lo defiende vehementemente buscando la forma de que entre en razón para que se centre en el juego y se olvide de entrar a las provocaciones que solo consiguen descentrarlo.

Vinicius Junior, agrede al guardameta del Valencia Dimitrievski, que le valió la expulsión / EFE/Manuel Bruque

“Ancelotti cree en nosotros”, apuntaba hace unos meses el brasileño para salir en defensa del italiano cuando el equipo atravesaba un pequeño bache que cuestionaba su continuidad al frente del equipo: “Tenemos que mejorar y jugar bien desde el principio, si no el míster no aguanta”. Luego, hacía referencia a lo que le pide: “Me dice que puedo hacer más. Todavía tengo cuatro años más de contrato y quiero seguir aquí para siempre”.

El dilema con Brasil

Cuando apareció la posibilidad de que Ancelotti dejara el Real Madrid para entrenar a Brasil, Vinicius mostró cierta confusión: “Para mí es difícil hablar sobre este asunto, porque si le tengo en la selección, no lo voy a tener en el Real Madrid, y si le tengo en el Madrid, no lo voy a tener en la selección. Es el mejor entrenador que he tenido". Luego, lanzaba un órdago: "Ojalá me pueda entrenar en los dos, en el Real Madrid y en Brasil".

Lo evidente es que Vinicius ha crecido a la sombra del italiano en las casi cuatro temporadas que lleva a sus órdenes. Es la gasolina que le hace correr sin desmayo. El que le alienta para que no baje los brazos, el que le llama a capítulo cuando se distrae o se pierde en ese carácter agrio que no favorece su juego y su imagen. Pero Vinicius lo tiene muy claro: "Ancelotti es el mejor entrenador del mundo, para mí y para todos los jugadores del equipo".