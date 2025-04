Ancelotti: "¿Mi futuro? No lo sé, y tampoco quiero saberlo"

La eliminación del Real Madrid dejó muy tocado a Carlo Ancelotti. El italiano fue claramente señalado y podría haber entrenado su último encuentro con los blancos en la Champions. Los madridistas debían conseguir una remontada muy difícil ante el Arsenal, pero no pudieron hacerlo en el Bernabéu.

"Creo que para cambiar la dinámica de este partido necesitábamos algo positivo, como el penalti que ha pitado y luego ha quitado. El equipo lo ha intentado, pero no hemos sido capaces de cambiar la dinámica del partido de la ida. Si consideran que soy el único culpable no me cambia nada. Vamos a preparar bien el próximo partido para luchar la Liga y la Copa del Rey", explicó Ancelotti tras el encuentro.

Aun así, el Real Madrid no ha podido superar en el terreno de juego a un Arsenal que ha sido muy superior futbolísticamente. El italiano reconoció el trabajo del equipo de Arteta: "Tenemos que ser honestos, el Arsenal lo ha merecido. Hay dos caras del futbol, la parte feliz y la parte triste, hoy nos toca la parte triste. En el fútbol esto pasa, nos ha pasado menos veces que otros equipos pero tenemos que manejarlo para ser mejores en los próximos partidos. Hoy el equipo ha dado todo lo que podía dar. No hemos sido capaces de hacerlo y ha faltado algo de actitud colectiva"

A partir de ahora, entrarán las dudas en el futuro del entrenador italiano. Tras la eliminación de Champions, el Real Madrid deberá luchar la final de Copa ante el FC Barcelona tras haber caído goleado las dos veces ante los azulgranas este curso y LaLiga se les ha complicado mucho.

"Ahora estamos en la pelea por LaLiga y la final de Copa, es una temporada interminable. Nos tenemos que levantar, no estamos acostumbrados, pero es el momento. Cabeza alta y aprender de los errores. ¿Mi futuro? No lo sé, y tampoco quiero saberlo. No sé si es mi último partido. Puede pasar que el club decida cambiar, puede ser este año o el siguiente. No hay problema. El día que termine aquí solo puedo hacer una cosa, es agradecer a este club. Nada más. Si mi contrato se acaba, me da igual", afirmó el italiano.