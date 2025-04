Ancelotti: “En el fútbol la magia no existe, pero en el Bernabéu sí”

Ancelotti analizó lo que necesita el Real Madrid para conseguir una remontada “muy complicada” ante el Arsenal. Desde “tener el control del partido”, hasta la “conexión con el ambiente”. Asegura que tienen “todos los recursos” para conseguirlo, y que deben hacerlo con “cabeza, corazón y cojones” y que en el fútbol “la magia no existe”, aunque “en el Bernabéu sí”.

Reconoce que no hacen “un fútbol espectacular” porque prefieren ser “eficaces”. Tienen más “experiencia” que el Arsenal, pero resalta el trabajo de Arteta que centra a sus jugadores “en lo que tienen que hacer y no en el ambiente”. Manda un recado al “dolido y decepcionado” Mbappé por la roja en Vitoria del que “necesitan sus goles más que nunca”.

“La afición es muy importante. Ha pasado muchas veces que su empujón nos ha ayudado mucho”, subraya el italiano, y agrega que tienen “todos los recursos” para cambiar el signo de la eliminatoria: “Hay calidad, compromiso, experiencia y la afición. Tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. En años anteriores nadie decía que jugásemos un fútbol espectacular y puede ser la verdad, pero nosotros lo que queremos es hacer un fútbol eficaz”.

Insistió en que tienen que hacer un partido al máximo nivel: “Hay que jugar serios, con cabeza, corazón y cojones, como dice Alcaraz. El equipo está motivado, ilusionado. Estamos muy bien a nivel mental”. El partido empieza con una clara desventaja (0-3), podría ser clave marcar el primer gol muy pronto: “No creo que sea definitivo, es importante, pero lo más importante es tener un buen control del partido y hacerlo lo mejor posible. Cuando tienes controlado del partido puedes marcar en cualquier momento”.

Magia e ideas claras

Habla de cambiar algo, pero dice que no es nada especial: “Va a ser un partido intenso, de mucha presión y debemos tener más control que allí, pero nada de magia. En el fútbol la magia no existe, aunque el Bernabé sí la tiene y todo el mundo lo sabe”. Da la razón con cierta ironía a Thomas, por asegurar que el ambiente del coliseo blanco no es diferente al de los campos ingleses: “A nosotros nos va a ayudar. Es normal que diga eso porque un campo de fútbol es siempre lo mismo, son igual de grandes, son de hierba verde... pero a nosotros el ambiente nos empujará”.

Carlo Ancelotti, durante su rueda de prensa de este martes. / DPA vía Europa Press

“Hemos pensado mucho en la estrategia y seguimos pensándola. Queremos que el jugador entre al campo con las ideas muy claras; si las tiene, puede sacar mejor rendimiento individual”, asegura, y agrega que no pueden asegurar el resultado pero sí “sacar lo mejor” de cada uno y con una preparación que sea “tranquila para intentarlo todo y conseguirlo”. Para ello también tiene que aparecer “una conexión de calidad, respuesta física, y actitud colectiva para poder remontar”.

Experiencia y Mbappé

El punto más diferencial puede ser la experiencia en partidos de esta índole: “Es cierto, tenemos jugadores que han pasado más veces por esto, pero el Arsenal es un equipo muy bien organizado. Además, Arteta transmite una idea clara ofensiva y defensiva a sus jugadores, a los que consigue centrar más en lo que tienen que hacer que en el ambiente”. El italiano es de los que cree en la remontada, “salir bien de este partido puede significar mucho para esta competición”.

¿De este partido puede depender su futuro?, le preguntan: “Una pregunta directa, te contesto directo, creo que no”. Vuelve sobre el partido que dice afrontar con “la cabeza fría”. “No es el primero de este nivel para mí y ojalá que no sea el último en una competición muy especial para mí. Tengo la ilusión de ser protagonista desde el banquillo y esa ilusión te permite tener cabeza muy fría”.

Preguntado por el estado de Mbappé tras la roja en Vitoria, dijo: “Está dolido, decepcionado, pero se ha entrenado muy bien y está muy motivado. Le necesitamos, hay que marcar goles y no solo defender y por eso necesitamos sus goles más que nunca”. Por último, no dio pistas de si jugará Valverde de lateral y Modric en la medular: “No lo sé, mañana lo veréis”.