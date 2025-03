Ancelotti: “Flick tiene razón, el Real Madrid no es el Barcelona”

Ancelotti no se mordió la lengua en su comparecencia ante la prensa y contestó a todas las polémicas surgidas en los últimos días. Respondió a Tebas, que sigue “faltando al respeto al Real Madrid y ahora a los entrenadores”, a Flick, “si, el Real Madrid no es el Barcelona”; negó haber hablado con Ronaldo su fichaje por Brasil “a la que tiene mucho cariño”, pero antepuso el año que le queda de contrato.

Explicó que está citado ante el Juez por un recurso de la Fiscalía del juicio que ya ganó por un supuesto delito fiscal. Y puntualizó que el Madrid no se presentarán a un partido que se juegue antes de las 72 horas “sin razón justificada”.

Tebas y las 72 horas

Tebas ha criticado que Ancelotti haga los cambios en los finales de los partidos. El italiano se despachó a gusto preguntando primero si tenía que contestar, después se rascó la cabeza y arrancó: “Sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, pero no sabía que quería ser entrenador. Tiene que focalizarse más en sus cosas, pero está faltando al respeto al Real Madrid y también a los entrenadores”.

Al hilo de Tebas, añadió "una cosa” respecto a no presentarse si no se cumplen las 72 horas entre partidos: “No nos presentaremos sin una razón justificada. A veces nadie puede cambiarlo, porque no hay el tiempo necesario o por muchas razones.

En este caso, el Villarreal estaba de acuerdo y la televisión también, solo la Liga no estuvo de acuerdo y no había razón justificada. Si se puede cambiar y no lo cambian, no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, sí que nos presentaremos”.

Flick y Brasil

Le da la razón a Flick por obligar a jugar al Barcelona ante Osasuna el jueves: “Entiendo la queja. Es un poco raro que se juegue un partido si no tienes a todos los jugadores disponibles”. También está de acuerdo con el técnico alemán en otra cosa: “Comparto que el Real Madrid no es el Barcelona”.

El italiano cree que “la Liga no está sentenciada”, pero reconoce que el Barça “tiene bastante ventaja, pero queda un Clásico”: “A nosotros nos quedan bastante partidos. En total son 13, pero pueden ser 17. Ojalá podamos pelear todas las competiciones”.

Hansi Flick, ante Osasuna / Xavier Ferrandiz

“No recuerdo haber hablado con Ronaldo para entrenar a Brasil”, dijo negando las palabras del actual presidente del Valladolid, añadiendo que sí ha hablado con él “de muchas cosas”. “Tengo mucho cariño a Brasil, a su afición, al equipo, a los jugadores, pero tengo contrato con el Real Madrid”, subrayó y cuando le preguntaron si la Confederación Brasileña de Fútbol ha vuelto a contactar con él, fue rotundo: “Simplemente no”.

Acabó diciendo que no piensa en otra cosa que en “en este final de temporada” y “en focalizar” a sus jugadores para sacarles “el máximo rendimiento posible”: “Tenemos algo muy cerca y no queremos perderlo”.

Delito fiscal y rotaciones

Confirmó que irá a declarar esta semana por un supuesto delito fiscal, y quiso explicar el motivo: “Será la semana que viene. Es una apelación de la Fiscalía al juicio que ganamos. Confío plenamente en la justicia, no estoy preocupado. Si me dicen que he defraudado, me molesta, pero confío en la justicia”.

Ancelotti, juzgado por defraudar a Hacienda / Joan Represa

Y sobre la investigación abierta por UEFA por la celebración de algunos jugadores tras eliminar al At. Madrid en el Metropolitano, se mostró tranquilo: “Confiamos en la UEFA y en esa investigación. Pesamos que la celebración fue correcta”. Aseguró que no había leído nada sobre los fichajes que se le adjudican a su equipo ni las dudas sobre su futuro durante este parón. Asegura que lo pasó “muy bien” y tiró de ironía: “Volví de Italia de ver mis abuelos Leonardo, Botticelli Caravaggio... Afortunadamente, no lo he leído nada”.

“Los jugadores han tenido tiempo de recuperar bien, aunque han tenido menos los que vienen de Sudamérica”, informó de cara al choque que tienen ante el Leganés: “Estamos en todas competiciones, y en cada partido aumenta responsabilidad.

Cada encuentro puede ser decisivo para los títulos que queremos ganar”. No aclaró si dará o no descansos: “Vinicius se ha entrenado bien. Está en buena condición. Sí que tenemos muchos partidos y existe la posibilidad de rotar algunos, pero casi todos están bastante bien”. Lo mismo dijo de Tchouameni, que no ha parado desde enero y adelantó que espera recuperar a “Ceballos y Mendy para el partido de ida contra el Arsenal” y descartó a Courtois ante el Leganés "por un pequeño problema".