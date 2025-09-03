REAL MADRID
Ancelotti hace feliz a Xabi Alonso
El Madrid tiene 13 internacionales expuestos al Virus FIFA, pero el tolosarra tiene ocho disponibles, y cuatro lesionados, algo que el italiano nunca tuvo y menos a todos los brasileños
El primer parón del curso por la ventana de selecciones deja Valdebebas con más efectivos de los esperados, superando en número a los anteriores. Xabi Alonso pierde a 13 internacionales que están expuestos al ‘Virus FIFA’, pero podrá trabajar en la Ciudad Real Madrid con 12 jugadores, aunque cuatro de ellos estén lesionados, lo que no evita que compartan sesiones teóricas y de video.
Liberados
El que ha hecho feliz al entrenador blanco es su antecesor Carlo Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil. El italiano ha decidido hacer una convocatoria centrada en jugadores que actúan en las competiciones internas, aunque en realidad ha llamado a seis de equipos brasileños. De los 18 restantes no figura ningún madridista, tres de ellos fijos para Ancelotti como son Vinícius, Rodrygo y Militao, que no estarán ante Chile ni en el viaje a Bolivia para jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar.
Endrick, el cuarto brasileño de la plantilla, está lesionado. Sin embargo, Xabi espera sumarlo ya a los entrenamientos si el proceso de recuperación sigue el tiempo establecido. También Camavinga está a un paso de volver, por lo que sumaría otro elemento a los ocho que se han quedado en la Ciudad de Real Madrid. El tercer lesionado es Mendy, que no volverá hasta principios del mes que viene.
Trabajo compartido
Bellingham se incorporará más tarde tras operarse del hombro el pasado mes de julio. El regreso del inglés se calcula para finales de octubre, por lo que podría reaparecer antes del segundo parón de selecciones del 10 de noviembre. Que sean baja no quiere decir que no participen en las charlas de Xabi Alonso y mantengan contacto diario con sus compañeros.
Los ocho disponibles son Vinícius, que cumpliría ante Chile un partido de sanción, Rodrygo, Militao, Fran García, Ceballos, Carreras y Asencio. Los 13 internacionales que están con sus selecciones son: Carvajal y Huijsen (España), Mbappé y Tchouameni (Francia), Rüdiger (Alemania), Arda Güler (Turquía), Alaba (Austria), Courtois (Bélgica), Lunin (Ucrania), Brahim (Marruecos), Valverde (Uruguay), Mastantuono (Argentina) y Gonzalo (España Sub-21).
- ¡Lío en el vestuario del PSG!
- Lamine Yamal, sobre el toque de atención de Flick: 'No creo que tenga nada que ver con los egos
- Lío a la vista: el Athletic se queda sin Laporte
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- Pedri: 'El año pasado todos corríamos a una y no mirábamos por el éxito personal, eso da títulos
- Dibu Martínez, un dolor de cabeza para Unai Emery
- El culebrón Bardghji no ha acabado
- Varios futbolistas interesantes que aún pueden fichar por algún equipo