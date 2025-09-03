Ancelotti hace feliz a Xabi Alonso

El primer parón del curso por la ventana de selecciones deja Valdebebas con más efectivos de los esperados, superando en número a los anteriores. Xabi Alonso pierde a 13 internacionales que están expuestos al ‘Virus FIFA’, pero podrá trabajar en la Ciudad Real Madrid con 12 jugadores, aunque cuatro de ellos estén lesionados, lo que no evita que compartan sesiones teóricas y de video.

Liberados

El que ha hecho feliz al entrenador blanco es su antecesor Carlo Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil. El italiano ha decidido hacer una convocatoria centrada en jugadores que actúan en las competiciones internas, aunque en realidad ha llamado a seis de equipos brasileños. De los 18 restantes no figura ningún madridista, tres de ellos fijos para Ancelotti como son Vinícius, Rodrygo y Militao, que no estarán ante Chile ni en el viaje a Bolivia para jugar a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Endrick, el cuarto brasileño de la plantilla, está lesionado. Sin embargo, Xabi espera sumarlo ya a los entrenamientos si el proceso de recuperación sigue el tiempo establecido. También Camavinga está a un paso de volver, por lo que sumaría otro elemento a los ocho que se han quedado en la Ciudad de Real Madrid. El tercer lesionado es Mendy, que no volverá hasta principios del mes que viene.

Trabajo compartido

Bellingham se incorporará más tarde tras operarse del hombro el pasado mes de julio. El regreso del inglés se calcula para finales de octubre, por lo que podría reaparecer antes del segundo parón de selecciones del 10 de noviembre. Que sean baja no quiere decir que no participen en las charlas de Xabi Alonso y mantengan contacto diario con sus compañeros.

Los ocho disponibles son Vinícius, que cumpliría ante Chile un partido de sanción, Rodrygo, Militao, Fran García, Ceballos, Carreras y Asencio. Los 13 internacionales que están con sus selecciones son: Carvajal y Huijsen (España), Mbappé y Tchouameni (Francia), Rüdiger (Alemania), Arda Güler (Turquía), Alaba (Austria), Courtois (Bélgica), Lunin (Ucrania), Brahim (Marruecos), Valverde (Uruguay), Mastantuono (Argentina) y Gonzalo (España Sub-21).