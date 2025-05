Ancelotti: "Estoy muy feliz, no podía ser entrenador del Madrid toda la vida"

Consciente de la dificultad que implicaba la rueda de prensa, Carlo Ancelotti atendió los medios tras la derrota del Clásico que prácticamente deja al Real Madrid sin Liga y con la noticia oficial de que será el nuevo entrenador de Brasil a partir del próximo 26 de mayo,

"Mi sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, es un reto muy importante, pero hasta ese día soy entrenador del Madrid y quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura", empezó diciendo el italiano.

Lejos de hacer un drama de la situación, Ancelotti lo tomó con total naturalidad: "El fútbol, como la vida, es una aventura que empieza y termina. Desde que llegué al Madrid siempre tuve en cuenta que esto se acabaría y ese día será el 26 de mayo. Yo lo he pasado muy bien y creo que todos también, pero en la vida se acaban las cosas. El fútbol es como la vida, algo empieza y algo se acaba. Quiero terminarlo bien porque es lo que me pide mi seriedad y mi profesionalidad".

Carlo Ancelotti habla con Florentino en el césped de Wembley tras ganar la Champions en 2024. / Real Madrid

"Nunca he tenido ni tendré un problema como el club, es un club que tengo en el corazón y lo tendré aunque esta aventura se acabe. Se acaba después de 4-6 años donde lo hemos pasado muy bien y hemos ganado muchos títulos. El recuerdo fantástico se quedará de por vida", añadió el todavía entrenador del Real Madrid.

"No tengo frustración. Si día que llegué aquí me dicen que ganaría 11 títulos en 4 años lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero este periodo ha sido inolvidable. Estoy muy feliz. Si hoy no tuviera la rueda de prensa era un día fantástico, pero en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar porque respeto mucho esta camiseta. Quería ganar LaLiga y la Champions, sí, pero estoy muy feliz", explicó.

Uno de las grandes preguntas que se esperaban era saber por qué la CBF emitió el comunicado antes que el Madrid, que todavía no lo ha hecho: "La CBF ha sacado este comunicado y desde el día 26 seré el entrenador de Brasil. El Real Madrid sacará el comunicado cuando quiera sacarlo. No hay ningún tipo de problema. No sé cuándo van a hacerlo, pero lo harán con sus tiempos oportunos, no hay nada más que añadir. Lo que yo hablo con el Madrid es absolutamente personal. Cada uno actúa como mejor quiere actuar".

Ancelotti también dejó claro que "no ha faltado látigo" y que no se "arrepiente de nada", habiendo "sacado el máximo que podía" de él mismo. Además, el italiano también sacó pecho de todo lo logrado: "Los títulos hablan por sí mismos. El Madrid siempre me ha querido y me ha mostrado cariño y siempre lo hará. Esto son cosas de la vida. Yo no podía ser entrenador del Madrid toda la vida. Puede que el club o el entrenador necesiten un nuevo impulso. Son las cosas normales de la vida y no hay que hacer un drama. Se acabó esta temporada y mil gracias a este club. Seguiremos cada uno con lo suyo. Seré un aficionado del Madrid para toda la vida. Puede ser que era el momento de hacer un cambio. Me lo tomo con absoluta naturalidad. Creo que ha sido una decisión común acabar aquí".

Por último, el técnico también fue cuestionado por el que será su sucesor, Xabi Alonso: "Le tengo mucho cariño, no tengo ningún consejo que darle, tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro" y no quiso entrar a valorar las críticas por negociar con Brasil estando aún en el club: "Entiendo todo y respeto a todos. Son opiniones y nada más. Repito: Son cosas del fútbol, como las ruedas de prensa que tienes que hacer. No estoy triste".