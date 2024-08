Ancelotti: "Nos faltó actitud y compromiso"

Carlo Ancelotti se mostró muy crítico con sus futbolistas después de que su equipo se dejara dos puntos en Mallorca (1-1) en el estreno liguero. El veterano técnico italiano dio por bueno el empate y explicó la falta de actitud y compromiso colectivo de sus jugadores les condenó ante un Mallorca que sí supo ser solidario: "El Mallorca sí ha jugado un gran partido en defensa, mejor que nosotros, por lo que el empate es correcto".

El entrenador del Real Madrid ya había advertido durante la pretemporada que sería clave mantener el compromiso colectivo que les había llevado al éxito la pasada temporada. Y tras el empate en Son Moix consideró que sus futbolistas no habían tenido ese compromiso: "Los jugadores deben pensar que cuando hay que recuperar el balón hay que hacerlo juntos. Es un partido que se ha podido perder, porque no tuvimos equilibrio atrás. No hemos entendido que el equilibrio defensivo es muy importante. Somos un equipo muy ofensivo, pero tenemos que defender mejor y entender que el equilibrio defensivo es fundamental".

Ancelotti comparó este tropiezo con algunos empates de la temporada pasada en los que acabó muy satisfecho del rendimiento del equipo: "El año pasado estaba contento con algunos empates, pero esta noche no, porque lo podíamos habier hecho mejor. No hay excusas. Necesitamos más actitud. No hemos recuperado balones y no hemos presionado tras pérdida. Cuando hablamos de defender, hablamos de compromiso y actitud".

El técnico italiano se mostró convencido de que este tropiezo les va a ayudar para el resto de la temporada: "Este partido nos va a servir para aprender, porque ha sido un partido muy claro de dónde podemos tener problemas". E insistió: "El equipo estuvo demasiado abierto. Tenemos que concentrarnos más como hacíamos habitualmente. Hay que estar juntos. No es un problema físico, si no mental".

Ancelotti aclaró que Mbappé y Vinicius tienen libertad para intercambiar posiciones: "Uno de ellos tiene que ocupar la banda, pero no hay un plan preestablecido. Depende de ellos".