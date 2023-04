Ancelotti: “No existe una diferencia de 11 puntos con el Barcelona”

“La ilusión que tienen por estar en el Real Madrid me permite manejar mejor a los jugadores, aunque las decisiones que tomo son siempre difíciles” Anunció las bajas de Camavinga y Benzema por arrastrar golpes del partido ante el Celta: “Si el rival fuera el City, tampoco jugarían”

Carlo Ancelotti saludó a los periodistas informándoles que era la “rueda de prensa 101” que da esta temporada, lo que demuestra que es el verdadero portavoz del Real Madrid. El italiano asegura que su trabajo es sencillo “por tener jugadores ilusionados con jugar en el Real Madrid”, lo que le facilita la tarea, aunque no sea agradable dejar en el banquillo a algunos y puso como ejemplo a Lucas Vázquez que no rotó ante el Celta. Anunció que Benzema y Camavinga no viajan a Girona por “pequeños problemas físicos”, y que espera que Alaba llegue a la final de Copa ante Osasuna.

“El Girona hace un fútbol muy bonito, bien organizado con el balón y maneja muy bien la posesión”, dijo del equipo albirrojo, al que visitan este martes en la trigésima jornada de Liga. Enumeró las bajas y afirmó que “Benzema y Camavinga tampoco jugarían si el rival fuese el City”. “Camavinga acabó el partido contra el Celta con molestias por un golpe. Espero que esté listo para jugar contra el Almería, como Benzema”. Rodrygo tampoco se entrenó “por un problema intestinal, pero jugará mañana”.

“BENZEMA, DEMASIADO IMPORTANTE PARA EL EQUIPO”

“Gestionar esta plantilla de veteranos y jóvenes no está siendo difícil. La ilusión que todos tienen por estar en el Real Madrid me permite manejar mejor a los jugadores. Las decisiones que tomo son siempre difíciles sea quien sea el jugador. El otro día dejé fuera a Lucas y no fue fácil ni para él. Tienen tanta ilusión de jugar en este club que permite manejar estas decisiones”, afirmaba el italiano, que aseguraba que espera que “Benzema se recupere lo antes posible porque es demasiado importante para equipo”. Respecto a la diferencia de puntos entre el Barcelona y el Real Madrid en LaLiga, el técnico transalpino fue contundente. "La distancia en la clasificación no muestra la diferencia real entre los dos equipos. Los pequeños detalles han marcado la distancia pero cuando nos hemos enfrentado se ha visto que no existe esta diferencia de 11 puntos. Vamos a trabajar para recortarla".

Ninguno de los semifinalistas de la Champions lidera sus Ligas y el italiano aprovecha para decir que “ganar el doblete no es tan sencillo. “Hay equipos que ven la Liga más complicada y ponen la mente y la cabeza en las competiciones europeas. No es nuestro caso, pero a veces puede pasar”, afirmó y aseguró que las puertas de su despacho “están abiertas” para cualquier jugador cuando le preguntaron si ha hablado con Hazard sobre su situación. El belga sigue sin contar para el italiano, al que tampoco dará la oportunidad de ser titular en Girona pese a la baja de Benzema

ASENSIO, CAMAVINGA Y RODRYGO

Por último, halagó a Asensio “por sus características es un jugador que gusta a muchos entrenadores y clubes”, aunque espera que siga en el Real Madrid. “Camavinga está aprovechando lo que juega como lateral. Eso mejora sus límites. Tiene que madurar en experiencia, conocimientos y aspectos tácticos, porque técnicamente no tiene nada que aprender y físicamente tiene un motor Ferrari y no un Seiscientos”, subrayó. “Rodrygo arrastra un pequeño problema en la rodilla en los últimos tiempos, pero lo maneja bien. A nivel físico es un jugador muy fresco, rápido, continuo en el juego. No es un delantero típico, no necesita muchas pausas, tiene margen de progresión”, comentó.