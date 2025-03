Ancelotti estalla: “Priorizan el dinero, no la recuperación de los jugadores”

Ancelotti “no” entiende este calendario y se queja amargamente de que LaLiga no haya respetado las 72 horas entre partido y partido. porque “prioriza la televisión y el dinero”. Por eso, plantea afrontar la visita a Villarreal “con inteligencia” para evitar acumular más cansancio, porque “algunos jugadores no han recuperado”, como “el indiscutible” Vinicius. Pasa por encima del penalti anulado a Julián Alvarez porque “la norma hay que respetarla”. Ante el Villarreal asegura que tiene que “empujar en lo emocional” a sus jugadores, algo que no necesitan en partidos como el del miércoles pasado en la Champions

Calendario estresante

“Todavía estamos recuperando”, empezó diciendo el italiano: "Ha pasado poco tiempo desde que acabó el partido ante el At. Madrid, y hay que tenerlo en cuenta para preparar al equipo ante un rival que está bien. Hay que jugar un partido inteligente para intentar ganar”. “Ha Vinicius le hemos dado un día más de descanso, porque estaba muy cansado, pero estará disponible, no tiene problemas”, informaba.

A partir de aquí, se centró en el poco tiempo que tiene para recuperar al equipo. “No entiendo que no hayan pasado tres días desde el último partido cuando lo mínimo es que sean 72 horas. Pero es el calendario que hay. Ojalá algún día se puede cambiar esto”, suspiró, y agregó: “Está siendo una temporada estresante pero solo por el calendario. No paramos, jugamos cada tres días. Mañana será el partido 21 o 22 de este año. Es demasiado para mí que no juego, pero que tengo que preparar los partidos cada tres días teniendo en cuenta el tiempo que necesitamos para recuperar más la presión de cada partido”.

Televisión, dinero y lesiones

Cuando le preguntaron por qué LaLiga no puso el partido el domingo, estalla: “Se prioriza lo que no es la parte más importante por la televisión, el dinero y todo esto, y lo último es la recuperación de los jugadores que corren riesgos de lesiones”. El italiano lo intenta combatir con sus armas, cree que hay momentos en los que pesa más el cansancio emocional que el físico: “Sí, porque hay que empujar más a los jugadores. Mañana es un día de esos. No es lo mismo que contra el At. Madrid en octavos de final de la Champions en el que la motivación llega sola. Ahora hay que empujar más al equipo”.

Tampoco se quiere acordar de ese At. Madrid-Barça de Liga del que pueden aprovecharse: “Tenemos que hacer un esfuerzo suplementario, porque no se puede tener frescura al no tener el tiempo necesario. Por eso, tenemos que afrontarlo con tres premisas: calidad, buena actitud y jugar un partido inteligente, que no sea de ida y vuelta. Hay muchas maneras de ganar, defendiendo bien, por ejemplo”.

Pasando del Atlético

Pasa de las quejas del Atlético por el penalti anulado a Julián Alvarez. “No me he dado cuenta de que haya revuelo. El partido está acabado y estamos contentos de estar en cuarto de final. Nos focalizamos en el Villarreal. Queremos cerrar bien y llegar bien a la pausa de la selección”, dice, y sobre si él anularía la regla de los dos toques, dice: “No tengo ni idea qué haría, pero la regla está ahí y hay que respetarla”. También evitó comentar las palabras de Courtois, que tachó al Atlético de llorón: “No sé, pregúntale a él”.

Festejó la internacionalidad de Asencio, que espera “sea la primera de muchas”. Sobre si su equipo sin Vinicius podría ser más equilibrado, fue contundente: “Para mí Vinicius es indiscutible. Hace partidos mejores y peores, pero ha sido tan importante para este club que no lo puedo discutir”. Por último, recordó que en los tres últimos años no se encontraban en una situación como ahora: “Nunca ha pasado. En el primero, nos eliminó de la Copa el Bilbao en enero; el segundo, estábamos lejos de la Liga, el año pasado también caímos en la Copa. Es la primera vez y eso es muy bueno. Lo podemos mejorar, pero lo estamos haciendo bien”.