Ancelotti: "España no es racista, pero hay racismo en España"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el encuentro ante el Rayo Vallecano, pero el debate se centró, otra vez, en el caso Vinicius, al que defendió considerándole "víctima y no culpable".

El italiano lo tiene claro: "Te dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu madre, tu padre. No es una guerra, es un deporte, y tenemos una gran oportunidad de parar esto. Ojalá las instituciones, la FIFA, que ha estado muy clara... España no es racista, pero hay racismo en España, sí, como en otros sitios. Esto tiene que acabar. Y cada uno haga lo suyo".

Carletto está seguro de que "Vinicius es una víctima de lo que está pasando, no es el culpable, pero a veces pasa por culpable porque dicen que provoca con la actitud. No, Vinicius es la víctima de todo esto". Y ahí también se refirió a otro tipo de víctimas: "Lo son también los aficionados que se comportan de manera impecable".

Y es que el técnico matizó que "cuando me refiero al estadio de Mestalla, no me refiero a 46.000 personas si no a un grupo que se ha portado muy mal, también al grupo en Mallorca, en Valladolid...". Ancelotti considera que se ha convertido en "una costumbre, dejando a parte el racismo, insultar". Elogió a Xavi cuando dijo que "me ha parecido ejemplar" porque "no puede permitirse decir tonto tampoco". Y añadió que en el banquillo "te dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu madre, tu padre. No es una guerra, es un deporte, y tenemos una gran oportunidad de parar esto".