Ancelotti: “El equipo aún no está en su mejor versión”

Carlo Ancelotti no siente presión en este inicio de temporada. Reconoce que “es normal el cambio de estructura” con las salidas y los fichajes. Tampoco le preocupa la falta de gol de Mbappé o Vinicius, porque el equipo todavía “no está en su mejor versión”. Sigue en su cruzada contra el calendario que provoca lesiones porque “la intensidad del juego en agosto es igual que en diciembre”, y eso es lo que no le gusta de la nueva Champions que trae “más partidos”.

Ancemotti charla con Mbappé / Efe

El italiano empezó su comparecencia con un recuerdo para los recién fallecidos Izquierdo y Eriksson calificando el momento como “triste”, y recordando al entrenador al que tuvo cuando jugó en la Roma: "Le tenía un especial cariño”. Se centró después en el partido ante Las Palmas: “Será competido, como todos en esta Liga. Con intensidad, pese al calor... y abierto, porque a Las Palmas le gusta jugar y va a querer hacerlo”.

Mbappé y el calendario

Después le tocó el turno de responder sobre el momento en el que está Mbappé. Afirma que “sigue progresando, trabaja con humildad y va bien. Su adaptación está siendo buena”. Al francés se le resiste el gol, pero al italiano no le inquieta: “El último que marcó fue el 14 de agosto, solo han pasado dos semanas. No ha habido tiempo para preocuparse. Ni nosotros, ni él”. Y defendió a los delanteros: “Llevamos seis goles y el equipo no está aún en su mejor versión. Eso dice mucho. Nunca tendremos problemas de goles”.

Vinicius se divierte en el entrenamiento / Efe

Llegó el turno de valorar las consecuencias de temporadas con tantos partidos y las consecuencias que tiene con lesiones como las de Camavinga, Bellingham o la grave lesión del barcelonista Bernal. “Esto sucede cuando el calendario es demasiado apretado y no hay tiempo para prepararse. Debes elegir entre el trabajo o las vacaciones. Y cuando acaban estas, llegan diez-once meses de trabajo. En agosto la intensidad del juego es igual que en diciembre. Es un problema para todos y entristecen ver lesiones graves”. Agrega que no tienen aún una opinión sobre el nuevo formato de la Champions, pero no le gusta que “haya más partidos”.

Rotaciones y la estructura

No entró en valorar la forma que el Barcelona encontró para inscribir a Dani Olmo, “es una pregunta para LaLiga”. Sobre las rotaciones, no empezará a tomar medidas hasta que “arranque la Champions”, y generalizó cuando le preguntaron si iba por alguien eso de levantar el brazo para pedir el cambio por cansancio: “No iba por nadie, sino genérico. Expresé mi opinión sobre el tema, nada más. Hay que ser crítico”.

Por último, el italiano asume que la salida de jugadores, hace dos años Benzema y este Kroos, “varían la estructura y el reto cambia y tener que encontrar la mejor versión es algo normal”. Ese reto pasa por “hacer un equipo compacto, es clave”, y para conseguirlo se centra en que las líneas se coordinen: “Si el delantero presiona y la defensa no sale... problemas. Hay que pensar en el colectivo, no en lo individual”. Y bromeó sobre los goles que le ha pedido a Valverde este año: “Espero que llegue a los 30… Fede mejora, progresa y va siendo más protagonista. Es un líder que aporta un ambiente limpio, serio y motivado”.