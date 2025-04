Ancelotti no entiende de meritocracia

La primera temporada de Endrick en el Real Madrid no ha sido como él esperaba. El brasileño ha sido uno de los jugadores menos utilizados por Ancelotti, de hecho, el pasado miércoles consiguió su primera titularidad en Liga en todo el curso en pleno mes de abril.

Endrick apunta al banquillo en la final de su Copa

Pero ese primer encuentro en el once trasmitía un mensaje poco alentador para el jugador, ya que con casi total seguridad no saldrá de inicio en la final de Copa ante el FC Barcelona. La única competición en la que ha sido importante, jugando el 70% de los minutos y siendo titular en cuatro de los cinco encuentros. Además, el ex de Palmeiras ha sido el gran responsable de que los blancos llegasen vivos al último duelo, con cinco goles, dos en las semifinales ante la Real Sociedad. El máximo goleador del Real Madrid.

Había dudas de los posibles integrantes de la delantera merengue. Entre los malos resultados, la lesión de Mbappé y los bajos datos de rendimiento de Rodrygo, muchos apuntaban que Endrick podría tener una oportunidad. Pero nada más lejos de la realidad. El francés estará recuperado para el clásico y Ancelotti confirmó en rueda de prensa que el brasileño es importante para su equipo a pesar de solo haber marcado un gol en sus últimos 21 encuentros.

Rodrygo celebra su gol contra el Atlético de Madrid / AP

"No ha marcado en los últimos partidos, pero a nivel estadístico siempre marca en los partidos importantes. Confío totalmente en él", explicó el italiano.

El error de Ancelotti

Con esta frase, Ancelotti volvió a caer en uno de sus errores más criticados esta temporada: la de confiar demasiado en los suyos y no cambiar el guion aunque las cosas no funcionen. Rodrygo le dio una Champions al Madrid en 2022 con los dos goles al Manchester City en las semifinales y fue importante la pasada temporada, pero ahora mismo el brasileño no está en su mejor nivel. Aun así, el italiano lo sigue manteniendo como intocable. Un mensaje pesimista para Endrick, ya que a pesar de que él haga las cosas bien tiene casi imposible ser titular. Algo similar a lo que le ha pasado a Lunin en dos ocasiones. La temporada pasada se perdió la final de Champions por la recuperación de Courtois y en esta de Copa el belga apunta a titular.

Además, Endrick tampoco se salvó en rueda de prensa, ya que Ancelotti lo criticó tras un intento de vaselina fallido del brasileño. El Madrid ganaba por la mínima y Endrick pudo marcar el segundo, pero sabiendo que estaba posiblemente en fuera de juego, intentó una vaselina por encima de David Soria que apenas se levantó del suelo. Pocos minutos después, Ancelotti lo substituyó.

Endrick intentó una definición de cuchara en una acción del partido / JUANJO MARTIN / EFE

"Es joven y tiene que aprender. Tiene que tirar lo más fuerte posible y no hacer el 'coup de theatre' (sorprender o giro inesperado en francés). En el fútbol, el 'coup de theatre' no existe", sentenció el técnico madridista.

Mismo problema que Asencio y Güler

Esta situación que está viviendo Endrick también la ha vivido Arda Güler en sus dos años en Madrid. El turco no ha podido ser nunca importante para Ancelotti a pesar de rendir en sus minutos sobre el césped. Por ejemplo este mismo miércoles, marcando el gol de la victoria en el Coliseum.

Arda Güler adelanta al Real Madrid al descanso (0-1) / EFE

Otro que sufrió los recelos de Ancelotti a quitar a los suyos fue Asencio. El central subió del filial y destacó en seguida, pero el italiano prefería jugar con Alaba o incluso Tchouameni de central antes que poner al canterano. Finalmente y tras bastantes intentos fallidos, no tuvo más remedio que confiar en el canario.