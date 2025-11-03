Ancelotti duro y directo: "Vinícius se equivocó"

El caso Vinícius ha traspasado fronteras y ha llegado de pleno al seno de la selección brasileña. Carlo Ancelotti salió preparado este lunes delante de los medios de comunicación reunidos en la sede de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), en Barra da Tijuca, zona oeste de Río de Janeiro, donde dio la lista de convocados para la fecha FIFA de este mes de noviembre.

Brasil disputará dos amistosos en Europa ante dos selecciones africanas que ya están clasificadas para el Mundial de 2026. El sábado 15 se enfrentará a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, y el martes 18 a Túnez en el Decathlon Arena, en Lille (Francia). La gran novedad de la convocatoria fue la presencia del exblaugrana Vitor Roque que está triunfando en el Palmeiras.

Carletto fue enseguida preguntado sobre qué pensaba de los insultos que Vinícius Jr. profirió a Xabi Alonso al ser sustituido en la segunda parte del último Clásico ante el Barça.

El que fuera su técnico en el Real Madrid sorprendió por su dureza. “Tengo una relación muy buena con Vinícius, así como con todos los jugadores, y cuando pasa algo intentamos informarnos”, empezó exponiendo el técnico italiano, que desveló que mantuvo una conversación telefónica con el futbolista.

“He hablado con Vinícius sobre el tema y sobre su reacción. Le he dicho lo que pensaba. Le he dicho que ha cometido un error. Él ha entendido que se equivocó y creo que pidió disculpas”, expuso. Para Ancelotti, “el tema ha quedado resuelto y nada más”. La reprimenda en público ya estaba dada.

Luego, Ancelotti tendió la mano al delantero del Real Madrid. “Vinícius es un jugador muy importante para nosotros. Nos puede ayudar mucho y le tenemos mucho cariño”, dijo. Según el seleccionador brasileño, “yo creo que no hay problema aquí, ni con su club ni con su entrenador”.

Acto seguido, Ancelotti fue cuestionado de nuevo sobre el futbolista merengue y la exposición de su vida particular en las redes sociales. El romance con una influencer brasileña que tiene 53,7 millones de seguidores en Instagram está dando muchísimo que hablar en su país por sus idas y venidas.

Ancelotti no se mordió la lengua. “¿Su vida personal? No soy su padre ni su hermano. Solo quiero ser para él su entrenador. Solo eso. Su vida particular es suya”, dijo.