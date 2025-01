Ancelotti: “Estamos dolidos, pero no hundidos”

Carlo Ancelotti pasa el trago de Yeda con seriedad, como sus jugadores, y se muestra evasivo, seco y cortante. “Estamos dolidos pero no hundidos”, sentencia, y da sus claves de la debacle en la Supercopa ante el Barça como la “falta de compromiso colectivo”, “errores defensivos en todas las líneas” …, pero, como siempre, quiere ser positivo: “El partido salió mal, estamos dolidos porque perdimos una final, pero tenemos por delante muchas finales todavía”. En esa resaca amarga queda su negativa a contestar si el problema fue de actitud o fútbol, “esto no es un debate”; después, fue categórico cuando le preguntaron si el equipo necesita algún refuerzo: “No contesto”.

El compromiso

“Estamos dolidos pero no hundidos”, afirmó para ampliar el análisis de lo sucedido ante el Barça: “Ha sido un paso atrás. Fue un mal partido, en el que hicimos errores que hemos evaluado buscando soluciones empezando por el partido ante el Celta. Seguimos adelante, estamos bien posicionados en todas las competiciones”. Explicó que no solo el ataque defendió mal, “fueron todas las líneas”. “El compromiso es un aspecto muy importante del juego que te lleva al éxito si se añade calidad, pero no siempre se consigue el compromiso de todos juntos”, analizó.

Aseguró a inicios de temporada que esta plantilla es mejor a la del año pasado: “Por juventud, energía, calidad y compromiso que no siempre es capaz de demostrar, confío plenamente en esta plantilla”, subrayó, para recordar los dos títulos que han ganado y justificar la derrota en Yeda: “Salió un mal partido. Perdimos una final y estamos dolidos, pero tenemos muchas finales por delante. A veces tienes que pagar la cuenta, ha sido cara, pero ha sido solo un partido”.

La onda de la crítica

“Vamos a pelear y luchar como siempre. Todos pueden opinar, pero mantengo mi total confianza en los jugadores, sobre todo en este momento en el que no están sacando su mejor versión”, agregaba. “¿Si el problema es de actitud o de fútbol? Esto no es un debate. Lo discuto con mi cuerpo técnico y con los jugadores y buscamos la mejor solución. Abrirlo aquí no me parece el sitio más indicado”, dijo cortante para asegurar que “las críticas” no le molestan” porque son parte de su trabajo: “No es verdad que el equipo no está bien trabajado, estoy enchufado como siempre, pero tampoco me molesta”.

“No sigo la onda de la crítica, porque un día eres el mejor del mundo y al siguiente el más tonto. Tengo equilibrio necesario que me ha dado la experiencia de no seguir esa onda; de seguirla, no sabes quién eres, y yo no pienso que sea el mejor pero tampoco el más tonto”, reflexionaba para asegurar que no era difícil ser Ancelotti, como dijo de Vinicius: “Estoy en el sitio más bonito, en el banquillo Real Madrid, donde todos los entrenadores desean estar algún día. Mi posición es la más sencilla del mundo”.

Celta, Mbappé y refuerzos

Apenas se refirió al Celta, del que dijo “está jugando muy bien”, y aseguró que sus futbolistas “han recuperado bien” y que pondrá “el mejor equipo posible para aprovechar la oportunidad que te da el fútbol de dejar atrás lo ocurrido en el último partido”. Defendió a Tchouameni, señalado ante el Barça: “Estoy convencido que lo hizo bien y así lo dicen los datos”. “Mbappé está en muy buen momento y el equipo tiene que aprovecharlo. Ya se ha adaptado y ha dejado atrás los problemas físicos”.

Adelantó que Lunin será titular, que si Asencio juega será de central y no de lateral y de posibles refuerzos pasó de puntillas. “Son discursos que hacemos con el club para tener un Real Madrid competitivo. Decir aquí lo que hablo con el club no me parece correcto. ¿Qué si necesitamos algún refuerzo? No contesto”. Así de contundente y seco se mostraba ante la posibilidad de fichar en este mercado de invierno”.