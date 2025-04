Ancelotti no dimite pero abre la puerta a una salida en junio: "A final de temporada hablaré con el club"

Carlo Ancelotti se puso la capucha y dejó que los 15 minutos de entrenamiento abiertos pasasen en silencio. En Valdebebas se respiró una especie de alivio de luto. El de un Real Madrid que ya nada puede hacer para enmendar el desastre de la Champions y que intenta pensar en el futuro cercano, contra el Athletic en Liga (domingo. 21.00 horas). Pero el italiano quiso mirar más allá en la rueda de prensa previa a un duelo del que depende otro título y su puesto.

"No hay ningún tipo de enfrentamiento con el club. Estamos en el mismo barco siempre. Quien habla de enfrentamiento mío con el presidente (Florentino) no está diciendo la verdad. Me muestra más cariño en estos momentos que cuando hemos ganado. En este mundo se cuestiona todo. Estamos todos en la misma línea, que es seguir peleando por los títulos que quedan. Estamos todos dolidos por salir de la competición más importante, pero son cosas que en el fútbol puede pasar", reivindicó el entrenador italiano.

Carletto se aferró a lo vivido y quiso poner en valor lo conseguido estos años. "Que se cuestione a un club que ha ganado tantos títulos...", dijo, en un reto a los periodistas, que insistentemente le preguntaron sobre su futuro. El partido del domingo fue lo de menos: "No quiero hablar ahora sobre mi futuro. Lo hablaré con el club a final de temporada, no con vosotros". Y esta afirmación lleva implícito que quiere seguir después de la final de Copa, pase lo que pase, y del Mundial de Clubes, que también incluyó en su lista de retos.

El precedente de la debacle ante el City en 2023

Carletto ejercerá de hombre de club hasta el final, que puede ser al término de esta temporada o, en el mejor de sus escenarios, la siguiente. Ese camino, ahora mismo utópico, solo se abrirá si consigue ganar todo lo que en juego por delante. Aunque los medios hicieron un déjà vu para acompañarle, al preguntarle si se podría repetir lo que sucedió después de que el Manchester City le arrollase en el Etihad en 2023. A pesar de aquel siniestro total, el Real Madrid confió en el italiano, por la validez que le había dado la Champions de la temporada anterior.

Los partidarios del italiano abogan por un escenario similar, puesto que el italiano tiene otra Copa de Europa previa en un expediente que espera poner al frente de las negociaciones que ya tienen lugar, aunque él ponga el final de temporada como deadline. "Lo único que quiero hacer es dar las gracias a todos estos jugadores. Porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero seguir haciéndolo. Seguimos unidos, tenemos una gran relación. Estos futbolistas me han dado la oportunidad de ganar dos Champions en los últimos años", defendió, consciente de que la opinión del vestuario será decisiva para que la balanza se incline hacia uno u otro lado.

Ancelotti no quiere oír hablar ahora de Brasil ni nada que se le parezca. "Hay que hacer una evaluación del futuro a final de temporada. Cuando seguimos compitiendo por títulos que siguen siendo importantes. Tenemos una final en una semana, tenemos el primer Mundial de Clubes de la historia al final de la temporada. Hablar de esto no es lo correcto ahora", explicó en una comparecencia seria, en la que no hubo ninguno de los chascarrillos con los que corta la tensión que rodea al Real Madrid.

"Nunca me voy a enfrentar al club"

Por eso él volvió a ponerse como escudo, a pesar de que las voces críticas que han emergido esta semana de falsa remontada ponen otros culpables por encima de Carletto. Entre ellos, Mbappé, que, en el fondo, es un dado contra la planificación deportiva del club que, ni por un momento, se atreve a poner como excusa el italiano. A pesar de que en invierno, tras la lesión de Carvajal, entre otros, dejaba abierta la puerta a incorporaciones que nunca llegaron. Se siguió la misma política de coste cero que el año pasado funcionó y que este ha terminado en cataclismo europeo.

"Siempre he tenido una gran relación con el club y siempre la tendremos. Todo lo que haremos será siempre juntos. No vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay un enfrentamiento entre el club y yo es engañar a la gente", contrarrestó cuando se le preguntó sobre si la falta de fichajes había condicionado la temporada. Una campaña que sigue abierta, por títulos y por su continuidad, que, como todo en el Real Madrid reciente, un día parece negra y al siguiente gris. Una montaña rusa emocional en la que, por suerte para Carletto, está acostumbrado a montarse.