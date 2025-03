Ancelotti: "Fue difícil, imaginaos el miércoles"

Carlo Ancelotti se mostró satisfecho tras la victoria del Real Madrid en el derbi europeo. Los blancos sufrieron, pero consiguieron sacar un gran resultado para la vuelta en el Metropolitano: “Partido difícil, como es normal. En la primera parte hemos perdido demasiados balones, ha marcado Julián. En la segunda hemos estado mejor, el objetivo era tomar una pequeña ventaja y lo hemos conseguido. El plan inicial era jugar por fuera con Vini y Rodrygo. Hemos presionado mucho, pero la idea era estar compactos.”

Aun con la victoria, el italiano no se fía y sabe que todo se decidirá en el Metropolitano: “La vuelta será difícil, creo que no cambiará mucho. El Atlético quizás apriete un poco más, pero será igualado. Dos equipos con mucha calidad. Esto podría ser una final o una semifinal.”

Brahim Díaz aprovechó su oportunidad saliendo de inicio ante la ausencia de Bellingham y dejó su sello con una actuación notable. Ancelotti valoró su partido y el gol de la victoria en la segunda parte: “Ha sido de los mejores, ha trabajado y aportado mucho al equipo. No es cierto que valga solo desde el banquillo, está demostrando mucho. No es un titular indiscutible, pero sí muy importante. Aprovecha todos los minutos que le da, jugará cuando yo lo ponga.”

Ancelotti elogió a Fede Valverde, que llegaba tocado tras no jugar en el Benito Villamarín: “No me quedan palabras para Valverde. Está muy cansado pero ha hecho un gran esfuerzo. Estoy muy contento y le ha aportado muchísimo al equipo.”

Valverde, durante el derbi / AGENCIAS

Por contraste, uno de los jugadores más criticados del partido fue Camavinga. El francés no cuajó un gran partido y quedó señalado en el gol del Atlético: “Camavinga no estaba al 100%. Ha entrado Modric con su calidad y su clase. Ha sido un partido difícil, imaginaos el próximo miércoles. La pequeña ventaja la hemos conseguido y vamos con ganas de pasar la eliminatoria.”

Mismo caso que Mbappé y Vinicius, ninguno de los dos consiguió ser decisivo en el derbi: “Jugar contra la defensa del Atlético no es sencillo. Mbappé y Vini han trabajado y han luchado. No han demostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo. Mbappé estaba bien, sin ningún problema físico. No ha podido trabajar mucho por el dolor de muela”, sentenció el italiano en rueda de prensa.