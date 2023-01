Ancelotti: "Es difícil entender cómo jugamos tan mal en la primera parte, pero lo hicimos tan bien en la segunda"

El técnico del Real Madrid comentó en rueda de prensa tras el partido de Copa que el calendario es muy exigente, "pero es lo que hay" "Ha sido un partido difícil, muy difícil, pero hemos reaccionado bien tras el descanso", añadió Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó tras la victoria en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid que la reacción en la segunda mitad ha sido clave.

"Ha sido un partido muy difícil, ellos han hecho un gran partido, pero hemos reaccionado en la segunda parte y al final nos ha salido bien", explicó Ancelotti tras el partido.

Preguntado por lo que les dijo a sus jugadores al descanso, Ancelotti explicó que no tuvo la necesidad de enfadarse: "Me enfadé mucho contra el Villarreal, peor hoy no. Siempre confío en los recursos que tenemos para mejorar. Hemos cambiado mentalmente, más que de estrategia. Es difícil entender cómo jugamos tan mal en la primera, pero lo hacemos tan bien en la segunda".

Sobre Rodrygo, el técnico del Real Madrid dijo que "le molestaba un poco el tendón de aquiles, ha hecho un gol fantástico, es un jugador muy importante para nosotros".