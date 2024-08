Ancelotti desvela por qué Hazard no triunfó en el Madrid

Carlo Ancelotti se ha referido a su experiencia con Hazard en el Real Madrid en una charla con el exfutbolista del Chelsea, Obi Mikel. El técnico italiano ha dado algunas de las claves de por qué cree que el belga no logró triunfar en el club blanco. Un desenlace que pocos esperaban porque Hazard venía de ser la estrella del Chelsea y en una edad donde parecía una buena opción.

"Eden es un tipo fantástico. Tenía buena relación con todo el mundo", empezó diciendo. Pero pronto le recordaron a Ancelotti, en el podcast, que Hazard no era precisamente uno de esos futbolistas a los que les gusta entrenar. Un aspecto que no negó, pero trató de llegar hasta el fondo de la cuestión.

"No, no le gustaba entrenar. Sabíamos esto. Pero escucha, cuando juegas cada tres días no es importante entrenar intenso. Ni siquiera eres capaz de entrenar a una gran intensidad. De hecho, cuando tienes que entrenar con intensidad, es cuando no estás jugando", subrayó Ancelotti.

La falta de competitividad

Ancelotti fue más allá e insistió en la dificultad de Hazard de adaptarse a la situación de tener que competir para tener un sitio en el once tras muchas temporadas siendo referente de sus equipos y sin lesiones.

"Creo que el problema con Hazard fueron las lesiones, por supuesto, pero también el hecho de que tuvo dificultades para competir. Tienes que entrenar con alta intensidad cuando no estás jugando. En el Lille lo jugaba todo. En todos los partidos estaba en el once, después firmó por el Chelsea y jugó fantástico y entonces llegó aquí tuvo las lesiones. Cuando estás en el Real Madrid y tienes una lesión, tienes que volver y ser competitivo con los otros. Porque si no estás jugando tú, hay otro que está jugando, así que tuvo dificultades para competir. Para luchar para jugar".