Ancelotti no descarta entrenar en Arabia Saudí

Ancelotti reconoció estar “cansado” de que le pregunten por el culebrón de Vinicius y sus flirteos con el fútbol árabe. No le “consta que el club esté molesto” con el brasileño y no descarta acabar entrenando allí: “¿Por qué no?”. Ante Osasuna tienen un “test importante” para mantener las cosas que hicieron bien ante el City, y que si no lo hacen se equivocarán. “Por fin” oirán los audios del partido ante el Espanyol y “lo que pasó”, aunque no irá porque no le “gustan estos eventos”. Anunció que Rudiger, Alaba y Lucas se incorporarán el martes al equipo, en vísperas de recibir al City, y aseguró que “Asencio competirá por la titularidad” cuando recupere defensas.

Vinicius y el fútbol árabe

“¿Si estoy cansado del tema Vinicius?, sí; pero no me preocupa y sí, estoy feliz por él”, aseguraba. “Aquí no se habla de eso y él tampoco. Tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, está muy motivado como se vio ante el City. Tenía mucha presión y acabó marcando las diferencias”, agregaba: “Le veo bien y quiere seguir haciendo historia con este equipo. No me consta que el club esté molesto con él por todo lo que está pasando por fuera”.

“No tiene que sorprendernos que Arabia Saudí quiera invertir en el fútbol, tiene todo derecho a hacerlo para preparar el Mundial de 2034”, repetía después de dar esa opinión hace un par de semanas. “Hoy es menos competitivo que Europa, pero en el futuro puede serlo”, vaticina, y no descartaba la posibilidad de entrenar allí: ¿Por qué no? El problema es si quiero seguir o no cuando me vaya del Real Madrid”.

Audios y Osasuna

Se congratulaba de que el Comité de Árbitros y la RFEF cedan para ofrecer los audios del partido contra el Espanyol, y conocer el diálogo de los colegiados en la jugada polémica entre Romero y Mbappé: “¡Por fin conoceremos los audios del partido y sabremos lo que pasó! ¿Si iré a oírlos? No me gusta este tipo de eventos, el club tiene buenos oyentes”.

Asegura que llegan “motivados” al partido ante Osasuna “para seguir siendo líderes en la Liga” tras ganar en Manchester. “Tenemos un test muy importante para confirmar lo bueno que hicimos ante el City”, subrayaba y ofrecía algunas claves: “Los jugadores han entendido lo importante que es el sacrificio, porque calidad no falta. El equipo sabe muy bien el momento en el que tenemos que apretar, y si no lo hacemos nos equivocaremos”. Y hablando de la Liga, opinaba por qué no ganan dos seguidas desde las conseguidas en 2007 y 2008: “Es muy difícil ante la competitividad tan alta que hay con el At. Madrid y el Barcelona”.

Asensio, Valverde y Bellingham

Analizó el buen rendimiento que está ofreciendo Asencio. “Muy feliz con lo que está haciendo por sorprendente. Tiene personalidad carácter para aguantar partidos exigentes ante rivales muy fuertes”, subrayaba, pero no le asegura la titularidad: “Aquí no hay titulares indiscutibles, pero sí peleará cada partido con los otros para serlo”.

Confirmó que Valverde “seguirá de lateral hasta que vuelva Lucas”, una posición que no es la suya pero donde también luce: “Le ha gustado jugar de lateral y a mí también como lo ha hecho”. Por último, se deshizo en elogios con Bellingham: “Tiene personalidad, carácter, calidad, jerarquía, talento y profesionalidad. Es una pieza muy importante del equipo pese a ser joven y llevar poco tiempo aquí. Será uno de los líderes futuros de esta plantilla”.