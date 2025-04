Ancelotti se deja a un intocable en el banquillo y se arma atrás

Con el cartel de no favorito, pero con un once titular que no tiene nada que envidiar al del FC Barcelona. El Real Madrid va con la piel de cordero a la final de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla. Pero no deja de ser un equipo con una masa salarial muy superior a la del Barça y con un elenco de estrellas brutal. Y con presión por ganar cosas tras el batacazo en la Champions ante el Arsenal.

Con la duda de Kylian Mbappé, que venía tocado del tobillo, y con las bajas ya consabidas de Camavinga, de Alaba, Militao y Carvajal, 'Carletto' sigue teniendo un roster envidiable. El 'problema' que ha tenido este curso es que no ha sido capaz de hacer carburar al equipo, a tanta individualidad.

CLAVO ARDIENDO

A cuatro puntos del Barça en la Liga y, como comentábamos, sin Champions, esta final de Copa es poco menos que un clavo ardiendo para un club blanca que viene haciendo una campaña para desviar la atención feroz. Sin ir más lejos, Florentino ordenó al equipo no presentarse al entrenamiento previo oficial ni a la rueda de prensa. Tampoco acudió él mismo a la cena organizada por la RFEF.

Carlo Ancelotti sale con el once esperado y con Mbappé como revulsivo: Courtois, Lucas, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Ceballos, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.