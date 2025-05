Ancelotti, sin defensa y con lo justo

Ancelotti tiene una difícil papeleta para armar un once de garantías ante el Barcelona. El italiano afronta el cuarto Clásico de la temporada con seis bajas importantes. Tiene nueve fijos para el once y debe elegir entre cuatro jugadores para cubrir los dos puestos que quedan. Los antecedentes de esta temporada no invitan al optimismo, el madridismo es consciente de que su equipo ha perdido dos títulos ante los azulgranas y puede ser el tercero si no ganan en Montjuic.

Con la defensa B

La primera desventaja que tiene que afrontar Ancelotti es asumir las bajas de toda la defensa titular y uno de los centrales suplentes. Llega sin Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, y Mendy, a los que se suma Camavinga, en una temporada en la que los blancos tienen problemas en la medular. Y más que va a tener porque sin centrales se ve obligado a retrasar a Tchouameni, que le obliga a recomponer el centro del campo. Eso implica que se queda sin los dos mediocentros que tiene.

Eso sí, el italiano va sobrado de medias puntas y delanteros mientras le faltan defensas y centrocampistas. De esta manera, la defensa que pondrá es obligada con Lucas Vázquez, Tchouameni, Asencio y Fran García. Una zaga B que viene jugando de manera regular por las lesiones de sus compañeros. En la media son fijos Valverde y Bellingham y en ataque Vinicius y Mbappé. La duda es si jugará con cuatro centrocampistas o tres delanteros.

Cuatro jugadores para dos puestos

El italiano puede poner dos medios, Ceballos, Modric o Güler, para acompañar a Valverde con Bellingham en la media punta, o elegir a Rodrygo y a uno de los tres medios. Es difícil saber qué opción elegirá, pero según el método que utiliza y que es el de insistir siempre en los mismos, Rodrygo sería titular y Ceballos también. Esa sería su primera elección con Modric como segunda opción y Güler de postre. Sin embargo, los últimos partidos de Güler dan esperanzas a quienes piensan que el turco debe jugar y más con el bajón dado por Rodrygo.

Pero, además de elegir el mejor once posible, el italiano debe pensar en un planteamiento táctico que sea efectivo ante un rival que le pasó por encima en los dos primeros enfrentamientos, y de regalarle el primer tiempo del tercero. Cambió la estrategia en el segundo tiempo de la final de la Copa del Rey adelantando líneas, y logró forzar la prórroga que acabaron perdiendo en los últimos minutos. El global de los tres partidos hablan por sí solos: 12-4 para el Barcelona.