Ancelotti: "No sé si la decisión es correcta o no"

El Real Madrid ha obtenido el pase a los cuartos de final de la Copa sobre la bocina. El Celta de Vigo forzó la prórroga en los instantes finales del encuentro con el 2-2, pero los blancos materializaron la remontada con tres goles más.

"Se explica de manera sencilla: hemos regalado dos goles, hemos abierto el partido, pero hemos reaccionado bien en la prórroga. Al final, todo ha salido bien. Estas cosas no tienen que pasar, entrenamos para evitar este tipo de errores y no bajar el ritmo hasta el final", argumentó Carlo Ancelotti, dando explicaciones a lo vivido esta noche en el Real Madrid.

El partido estuvo claramente marcado por el penalti de Lunin no pitado a Williot Swedberg. El VAR ni tan solo hizo que Munuera Montero fuese a revisar la acción. "No lo he visto, no sé qué decir. Es una pregunta difícil porque habrá hablado el VAR con el árbitro y han tomado esta decisión. No he visto la acción repetida, no sé si la decisión es correcta o no", dijo el italiano, lanzando balones fuera.

Sobre los pitos del Bernabéu, 'Carletto' lo entendió como "un toque de atención", pero es "aceptable" por la derrota contra el Barça en la final de la Supercopa. Ahora bien, el entrenador del Real Madrid destacó que "cuando ha empezado a complicarse, la afición ha empezado a empujar y, cuando lo hace, es algo especial para nosotros".

Por último, también habló sobre Endrick (autor de dos goles en la prórroga) y de Güler. "Endrick ha mostrado su calidad. Es un delantero que cuando tiene la oportunidad dentro del área o en la frontal... Tiene un golpeo extraordinario. Güler ha entrado con el partido difícil y ha mostrado carácter trabajando para el equipo", concluyó.