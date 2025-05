Ancelotti no da por terminada LaLiga: "El deber era no regalarla, todo puede pasar"

"Siempre que me siento en el banquillo del Bernabéu es especial, hoy lo ha sido como todas las otras veces”, dijo Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras el partido ante el Mallorca, uno de los últimos que podrá dirigir como técnico del Madrid.

El italiano volvió a dejar claro que no iba a regalarle LaLiga al Barça en lo que quedaba: "Nosotros queremos hacer lo nuestro, queremos ganar el próximo y a ver qué pasa. El deber de hoy era el de no regalar la Liga. Ellos juegan mañana, en el fútbol todo puede pasar. Si ganan, les felicitamos. Y si no, seguimos en la pelea".

Además, también dejó un recado a sus futbolistas por la actitud: "Ha sido sorprendente el equipo esta noche, teníamos un montón de bajas. Si se hubiera tenido esta actitud en todos los partidos se podría haber hecho otra temporada".

"El equipo no ha bajado los brazos a pesar de la dificultad. Hemos sido capaces de sufrir las 12 bajas, que es una barbaridad. Nunca he visto un equipo que tire 40 veces a portería como hemos hecho nosotros hoy", explicó ante los medios.

"A nivel ofensivo lo hemos hecho bien. No teníamos un delantero de altura como el año pasado era Joselu. La debilidad del equipo no ha sido arriba. Hemos encajado demasiados goles por muchas razones. Nos han faltado casi toda la temporada cuatro o cinco defensas. A nivel personal la gestión del grupo ha sido buena, todos los jugadores me han tenido respuesta, sin problemas. Los problemas que hemos tenido no han sido de vestuario, ni mano izquierda ni tonterías. Ha faltado equilibrio en el campo, las lesiones", añadió el todavía técnico del Real Madrid.

Por lo que respecta a los nombres propios, Ancelotti quiso tener unas palabras para Vallejo: "Me gusta que tenga este final en el Madrid, no ha jugado mucho pero su actitud ha sido TOP. Merecía jugar, pero era complicado. Hemos preferido dar prioridad a los jóvenes como Asencio" y para Víctor Muñoz: "He hablado con él, lo vi afectado tras el partido. Le dije que tenía que pensar en marcar el próximo. Todos fallan, incluso los más grandes. Es muy buen jugador, debe pensar en la próxima".

"El día que me vaya del Madrid me voy con la tranquilidad y serenidad de haber hecho todo lo que podía hacer. Lo he pasado muy bien. Ojalá mis equipos puedan intentar ganar hasta el último segundo como hemos hecho siempre en el Madrid", concluyó el entrenador de los blancos.