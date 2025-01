Ancelotti da con el once titular que apunta al Barcelona

Carlo Ancelotti ha tardado en encontrar el once titular esta temporada. Las lesiones, la llegada de Mbappé y la salida de Kroos han alterado el ecosistema de la temporada pasada. Eso le ha llevado a hacer 28 pruebas en los 28 primeros partidos, y en el 29, ante el Mallorca en la semifinal de la Supercopa de España, repetir por primera vez equipo. Utilizó el mismo que remontó en Valencia (1-2) y que apunta a ser el que vuelva a poner en la final ante el Barcelona.

Muchas lesiones

Las lesiones de Carvajal y Militao han hecho añicos sus previsiones defensivas. También la larga convalecencia de Alaba. A estos se suman otros lesionados como Courtois (baja 5 partidos), Camavinga (13), Bellingham (5), Vinicius (5, 1 de sanción), Tchouameni (5), Rodrygo (4), Brahim (8) o Ceballos (6), entre otros. Demasiados contratiempos para encajar un once con el que trabajar el cambio táctico que suponía ensamblar a Mbappé en ataque y encontrar un relevo a Kroos en la medular.

Ancelotti se ha apoyado en dos jugadores desde que comenzó la temporada y que han sorteado las lesiones, Valverde, titular los 29 partidos jugados, y Rudiger, 28. Alrededor de ellos ha ido rotando el equipo con presencia predominante de Mbappé (25 partidos de titular), Courtois y Bellingham (23), Tchouameni (22) y Vinicius (20). Muchos cambios e incertidumbre hasta que ha ido recuperando lesionados y tener a sus elegidos en condiciones de jugar.

Media y ataque

El italiano confirmaba que Bellingham, Valverde y Tchouameni podrán jugar tras acabar tocados ante el Mallorca. Eso supone que puede repetir el once ante el Barcelona por tercera vez esta temporada. Courtois estaría bajo palos, con Lucas Vázquez, Tchouameni, Rudiger y Mendy en la defensa. Una línea que ha utilizado en tres ocasiones con tres victorias: Girona, 0-3; Valencia, 1-2 y Mallorca (3-0). Un gol recibido en esos tres encuentros.

El centro del campo estaría compuesto por Valverde, Camavinga y Bellingham. Una medular que ha jugado junta otros tres partidos con resultados óptimos: Osasuna, 4-0; Pachuca, 3-0 y Mallorca, 3-0. Diez goles a favor y ninguno en contra. Por último, el ataque estaría formado por Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Un tridente que es la delantera más utilizada por el italiano. Hasta once partidos con 10 victorias y un empate, en los que han marcado 28 goles y han encajado 7. En resumen, un once que por líneas no conoce la derrota esta temporada.