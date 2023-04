Ancelotti: “Creo que voy a cumplir mi contrato con el Real Madrid”

“Florentino Pérez ha sido y es cariñoso conmigo y los dos miramos hacia adelante, creo que quiere que siga aquí” “Vinicius acabó con una sobrecarga contra el Chelsea, pero sin lesión, lo mismo que Kroos. Sería un riesgo grande utilizarlos”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, cree que va “a cumplir el contrato” que tiene firmado hasta junio de 2024. El italiano descubría que “Kroos y Vinicius tienen una sobrecarga” y que no jugarán ante el Cádiz para que lleguen bien al encuentro del martes ante el Chelsea. Revindicó al fútbol español e italiano ante el favoritismo que siempre se da a los equipos ingleses en las competiciones europeas. Del Cádiz asegura que será un “difícil” porque “sabe competir y es muy intenso”

“Creo que Florentino Pérez, como la afición y los jugadores, quiere que siga aquí. Siempre ha sido muy cariñoso conmigo y lo sigue siendo”, afirmaba, para agregar: “Tenemos que mirar hacia adelante, pero creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda respetaremos el contrato”. Dice que está “orgulloso” de lo que está ganando en esta segunda etapa al frente del equipo blanco y sobre todo del “cariño de la afición y de los jugadores”

BAJAS POR PRECAUCIÓN

“La Premier tiene equipos que compiten muy bien, con jugadores de nivel muy alto, no me sorprende que sean favoritos como el City. Puedo pensar que hay un poco diferencia, pero el año pasado fue el fútbol español y este año el italiano los que mejor compitieron”, afirmaba Ancelotti.

Y agregaba: “Los inglese dicen que tienen la Liga más fuerte y espectacular del mundo, pero cuando llegan a Europa juegan con equipos con menos dinero pero siguen compitiendo como el futbol italiano y el español”.

“Vinicius terminó contra el Chelsea con una sobrecarga en un abductor, pero sin lesión, lo mismo que Kroos. Sería un riesgo demasiado grande utilizarlos teniendo en cuenta que jugamos el martes. No jugarán al igual que otros que no han recuperado bien. Pero los dos estarán ante el Chelsea”, decía el italiano, que daba opciones a Benzema: “Ha recuperado mejor que otros después esfuerzos del miércoles. Le podemos dar descanso, pero no igual no ante el Cádiz”. Del equipo gaditano destacó que “está en una buena dinámica, juega bien con un fútbol intenso y será difícil porque el partido llega en mitad de la eliminatoria de Champions”