Ancelotti y la verdad sobre los cracks que 'chuparon' banquillo

La situación que atraviesan jóvenes talentos como Endrick y Arda Güler en el Real Madrid no es ni mucho menos fácil. Los dos futbolistas ansían más oportunidades por parte de Ancelotti, que apenas le da migajas al brasileño y no termina de confiar en el turco tras ver su rendimiento saliendo en el once inicial.

En la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad, Carlo Ancelotti pidió calma y paciencia con ellos, asegurando que el único problema que tenía Endrick era "la competencia".

"La historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo: Vinicius un par de años, Rodrygo un par de años, Valverde, Camavinga... Si quieres tener carrera en el Madrid, hay que chupar banquillo", sentenció el italiano.

¿Realmente chuparon banquillo?

Repasando las carreras de los ejemplos que dio el técnico madridista en rueda de prensa, podemos observar que, a pesar de no ser titulares indiscutibles, todos contaron con más oportunidades que Endrick (18 años) en sus primeras temporadas vestidos de blanco. Para poner en contexto, Endrick ha jugado 28 partidos, pero solo ha sido titular en 4, sumando apenas 457 minutos.

Vinicius llegó en el verano de 2018 y debutó con el primer equipo blanco bajo las órdenes de Lopetegui, con apenas 18 años recién cumplidos. En esa primera temporada, el brasileño disputó 31 partidos (20 de ellos como titular), acumulando un total de 1740 minutos y contando con la plena confianza de Solari en el tramo que estuvo el argentino en el banquillo.

Su compatriota Rodrygo también debutó con 18 años, un año después que Vinicius, en la temporada 2019 con Zidane en el banquillo. El extremo terminó jugando esa temporada 26 partidos (16 de titular), con un total de 1400 minutos.

El caso de Fede Valverde es un poco diferente, ya que el uruguayo pasó un año a caballo entre el juvenil y el Castilla y después estuvo cedido en el Deportivo. A su regreso, debutó con 20 años en el primer equipo el mismo año que Vinicius, en 2018, con Lopetegui. En total jugó 25 partidos esa temporada (10 de titular), con un total de 1119 minutos.

Solari, con Vinicius, en la primera temporada del brasileño / Javier Lizón / EFE

Respecto a Camavinga, el centrocampista debutó en 2021, también con 18 años, con Carlo Ancelotti en el banquillo. El francés fue bastante importante en los esquemas del italiano, finalizando con 40 partidos jugados (16 de titular) y 1643 minutos.

No podemos olvidar a Arda Güler, que debutó con 18 años en enero de 2024. En su caso, hay que tener en cuenta que estuvo muy lastrado por las lesiones, con un total de 148 días de baja, perdiéndose un total de 29 partidos. El turco apenas pudo disputar 12 encuentros (5 de titular) con 440 minutos.

Los datos hablan

Estos son los datos que tuvieron los jugadores del Madrid a los que se refirió Carlo Ancelotti en su primera temporada: