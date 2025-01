Ancelotti: "Una cosa está clara, hay que ganar el último partido"

Sin demasiadas complicaciones a pesar de un inicio algo titubeante, el Real Madrid cumplió los pronósticos y goleó al RB Salzburgo para seguir ascendiendo puestos en esta primera fase de la Champions League.

Entre los más contentos con la manita ante los austriacos, un Carlo Ancelotti que quiso alabar el partido de los suyos, aunque confesó que el inicio del encuentro no fue el esperado: "Hemos cumplido el objetivo. Ganar, intentar jugar un buen partido, aunque hemos salido un poco blandos al principio, pero después lo hemos arreglado bien".

"Obviamente, de la calidad de los de delante no tenemos dudas. Después el resto intentamos mejorar cada partido, pero la eficiencia que tenemos delante es increíble. Hay que arreglar después las otras cosas, que a veces lo hacemos bien y a veces un poco menos. Estamos en buena racha, en buena dinámica", analizó el entrenador madridista.

A pesar de la solidez de la victoria, Ancelotti volvió a hacer hincapié en que es necesario seguir mejorando en el compromiso colectivo del equipo: "No estoy enfadado por el gol encajado, creo que atrás lo hemos hecho bien. Creo que Rüdiger ha jugado muy bien, ha vuelto Alaba, Asencio lo está haciendo bien... Es un problema colectivo. Es la llave de este año, si tenemos compromiso colectivo podemos aprovechar la calidad que tenemos delante".

El técnico italiano calmó las cosas respecto a uno de sus jugadores clave, un Jude Bellingham al que se le pudo ver con serios gestos de dolor en el banquillo tras ser sustituido: "Jude tenía un problema de espalda, pero nada especial. Tenía posibilidad de quitar minutos a alguien y he quitado a Mbappé y Bellingham".

Cuestionado por un posible rival en las eliminatorias, Ancelotti no quiso ir más allá del último partido de esta fase ante el Brest: "No sé (quién tocará). Nunca se sabe. Solo una cosa está clara: hay que ganar el último partido. No es nada nuevo en este club".