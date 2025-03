Ancelotti no se corta con Tebas: "Sabía que estaba obsesionado con el Madrid, pero no que quiere ser entrenador"

La expectación en torno a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti creció en las últimas horas. Más allá de los rumores de una posible salida a la selección brasileña, todos esperaban una respuesta del técnico italiano al ataque de Javier Tebas y sus explicaciones sobre las acusaciones de Fiscalía por defraudar a Hacienda.

Durante la gala anual de la ISDE Sports Convention 2025, el presidente de LaLiga lanzó un duro mensaje contra Ancelotti de manera indirecta.

"Lo de las 72 horas me hace gracia. Llevamos 14 años haciéndolo así y parece que nadie se había dado cuenta. Se dejaron los cinco cambios para estas cosas. Si haces todos los cambios en el minuto 85... Y es el que se queja. Si lo haces en el 85, pues claro, derrota", sentenció Tebas.

Tebas fue muy crítico con Ancelotti / @ftlive

Ancelotti apenas se hizo el sorprendido cuando le preguntaron al respecto, pero contestó con contundencia: "Nada nuevo... Ya sabía de la obsesión de Tebas por el Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Tiene que focalizarse más en sus cosas porque creo que está faltando un poco al respeto al Real Madrid, pero también a los entrenadores".

"Me molesta que digan que he defraudado"

El otro tema destacado de la rueda de prensa llegó en la recta final de esta, cuando Ancelotti dio sus explicaciones sobre la noticia de que Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar un millón de euros a Hacienda.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está pendiente de solucionar su litigio con Hacienda / Valentí Enrich

"Es el tema más importante. No creo que sea el momento de debatir esto. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía, porque ya hubo un primer juicio que gané. Confío plenamente en la ley y en la justicia y no estoy preocupado en este sentido. Obviamente, si dicen que he defraudado me molesta, pero voy a declarar con ilusión", afirmó el técnico del Real Madrid.

Antes del juicio, que será el próximo miércoles, Ancelotti tendrá que centrarse en el partido de Liga de este sábado, en el que los blancos se verán las caras ante el Leganés en el Santiago Bernabéu.

El entrenador italiano también respondió a las palabras de Flick en los últimos días: "Entiendo la queja por el calendario, es raro jugar sin todos tus jugadores. Comparto lo que dijo de que el Real Madrid no es el Barça".

Por el momento, el equipo blanco necesita lograr la victoria ante el Leganés, especialmente después de que el Barça no fallara ante Osasuna en el encuentro aplazado que se disputó este jueves.