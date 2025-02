Ancelotti: “No me consta que presionemos a los árbitros”

Ancelotti no eludió las preguntas sobre la polémica carta del Real Madrid contra los árbitros. Ironiza con Tebas al que dice que “esté tranquilo, que nadie en el club “ha perdido la cabeza”. Le extraña que digan que “presionan a los árbitros” de quienes no “están contentos” con el actual sistema arbitral que consideran “favorece” al equipo blanco y contradice a Louzán al afirmar que “no hay nada de perverso en conocer los audios del partido y cómo los árbitros manejaron la jugada" de Mbappé. Del derbi dijo que es un “partido especial, igualado y competido”, e insistió que ellos están “en un estado de emergencia” por las lesiones, aunque lo sacan adelante porque son “líderes de la Liga”.

Árbitros

“Tebas se puede quedarse tranquilo que en el Real Madrid nadie ha perdido cabeza Solo pedimos explicaciones a algo que ha pasado. Queremos cambiar un sistema con el que nadie está contento, porque piensan que favorece al Real Madrid, y el Real Madrid lo quiere cambiar, pero están en contra y eso me sorprende. Repito, que Tebas se quede tranquilo, que nadie de nosotros ha perdido la cabeza”, respondió Ancelotti a la acusación del presidente de la Liga.

“A mí no me consta que presionemos a los árbitros”, afirmó y también contestó a Louzán, presidente de la RFEF: “No tengo ni idea de por qué dice que haríamos uso perverso del audio del partido. No los hemos recibido y no sé por qué. Preguntadle a él. No creo que sean un secreto, solo queremos saber cómo manejaron los árbitros la jugada, y eso no es nada perverso”. Y sobre los tuits del Atlético, fue irónico y casi despectivo. “No creo en las redes, porque no veo la cara de quien me critica”, dice y sobre cómo prepara el partido en referencia al irónico tuit del Atlético, va más allá y en lugar de responder, hace un largo recorrido de cómo lo están haciendo sin entrar a su juego.

La mejor versión

El derbi lo califica de “partido especial, ante un rival muy fuerte, que llega muy bien”. “Será igualado, competido y luchado, como siempre”, dice, y responde corto y al pie por qué no han ganado a la mayoría de los rivales importantes a los que se han enfrentado esta temporada: “No hemos sacado nuestra mejor versión”. Pero le gusta vivir un choque de esta índole: “Es de los partidos en los que te gusta estar, aunque haya una presión muy alta. Ocupo el sitio más incómodo del campo, estás ahí a sufrir y pelear con tu equipo”.

A continuación, analizó el trayecto irregular de su equipo y da con una de las claves: “Hasta ahora hemos tenido más calidad que compromiso, que es lo que te lleva al éxito”. Pero recuerda que si no han alcanzado su máximo nivel es porque están en “estado de emergencia por las lesiones, perdiendo defensas como Carvajal y Militao”. Su máxima es que el equipo defienda bien, pero le cuesta convencer a los delanteros: “Sí, soy capaz convencerlos de cuándo tenemos que presionar o bajar el bloque, ese es un pensamiento único. Lo haré”.

Equilibrio y el 93 de Ramos

Ancelotti: “El comunicado pide una explicación; es momento de cambiar algo” / EFE

“A veces falta un poco equilibrio, algunos piensa que quitar un delantero lo resuelve, pero el problema defensivo es de todos”, argumenta y se congratula de que los delanteros hayan marcado entre todos “unos 60 goles” y vuelve a la carga: “El problema defensivo es de todos, incluidos los delanteros, medios y defensas, muchos se olvidan de que estamos en emergencia total. Perdimos pronto a Carvajal y Militao y aun así hemos sacado buenos resultados. Lo estamos arreglando, sacando jóvenes de la cantera, cambiando a jugadores de posiciones como Tchouameni o Valverde… No digo que todo esté arreglado, pero algunos resultados los hemos sacado porque seguimos líderes”.

Por último, respondió a preguntas sobre nombres propios. “Rodrygo tiene un papel muy importante en el equipo y lo va a seguir teniendo”, asegura para alejar a quienes piensan que igual sentándolo hay más equilibrio defensivo. “Mbappé llegó muy bien, humilde, nunca pidió donde jugar, tirar un penalti o una falta, ha necesitado adaptarse y lleva 21 goles, no podemos pedirle más”, dice, y sonríe cuando le dicen que Ramos llevará el 93 a la espalda en su nuevo equipo mexicano: “Es una leyenda del club y todos le estamos agradecidos”.