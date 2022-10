Ancelotti confirma la titularidad de Benzema

El técnico del Real Madrid dice que el francés está recuperado y confía en que recupere su olfato goleador Pide una solución a un calendario tan comprimido y explica que dará diez días de descanso a sus mundialistas tras la cita de Catar

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que su equipo jugará contra Osasuna, rival que el pasado curso sacó un empate del Santiago Bernabéu, pero que no gana en el feudo blanco desde la temporada 2003-04, cuando venció por goleada (0-3), con tantos de Valdo, Pablo García y Moha,

El técnico italiano, tras el parón de selecciones recupera a Karim Benzema y ha confirmado la titularidad del francés, ausente en los tres últimos partidos jugados por el Real Madrid. "Karim está bien. Ha entrenado bien, lo ha hecho todo y será titular. Le ha venido bien este parón para recuperar. Tiene las piernas frescas", ha comentado Ancelotti, que espera que Benzema recupere su facilidad goleadora: "No ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado. Está muy bien, quizá le afectó no hacer la pretemporada completa, pero seguro que después de este descanso vamos a ver al Benzema de siempre".

En ausencia de Benzema, Rodrygo se ha erigido como goleador del Real Madrid, recibiendo los elogios de Ancelotti. "Si mañana se jugase la final de la Champions, estaría en mi equipo", ha dicho. El italiano ha repartido también elogios para Fede Valverde, a quien Luis Suárez ha comparado con Gerrard. "Tiene muchas cosas de Gerrard. Es bueno que le comparen a un jugador como él. Lo tiene todo para llegar a ser como él y todavía más". El entrenador del Real Madrid, que no ha querido hablar todavía del clásico, ha explicado que Lucas Vázquez y Modric empezarán a entrenar con el grupo la próxima semana y ya verán si llegan el miércoles al partido europeo o son reservados para el fin de semana.

EL CALENDARIO

Ha hablado también Ancelotti del calendario. Para empezar, no le parece mal la opción propuesta por Xavi. Un mes y medio seguido para las selecciones y el resto para los clubes. "Me parece bien. El calendario está muy comprimido. Las instituciones tienen que trabajar juntos para arreglar esto", ha dicho al italiano, que ha explicado que él solo habla con los seleccionadores cuando le llaman preguntando por sus jugadores, pero que no se pone en contacto con ellos mientras están jugando las selecciones. Ancelotti, que cree importante encarar la Liga antes del Mundial, ha explicado también sus planes para cuando acabe la cita de Catar. "No sabemos lo que pasará. Deberemos dar descanso a los que vuelvan del Mundial. Hasta mitad de enero quizá debamos jugar con los que se queden. Deberemos diferenciar entre los que juegan y los que no. Deberemos dar descanso diez días a los que jueguen porque lo necesitarán", ha acabado.