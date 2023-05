Ancelotti confirma la baja de Vinicius contra el Sevilla

El brasileño encadenará dos encuentros consecutivos sin entrar en la convocatoria por sus molestias físicas "No viaja porque no puede jugar. Tenía la posibildad de viajar, pero la rodilla le sigue molestando", ha explicado

Carlo Ancelotti ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro liguero, correspondiente a la 37ª jornada de la competición doméstica, que les enfrentará al Sevilla a domicilio este sábado a partir de las 19:00 horas. Un encuentro en el que no podrá estar Vinicius.

El protagonista de la semana, tras el capítulo racista que vivió el futbolista de Real Madrid el pasado fin de semana en Mestalla, en el encuentro frente al Valencia, seguirá estando ausente, igual que ya lo estuvo en la última jornada en el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano, debido a una lesión en la rodilla.

"No viaja porque no puede jugar. Tenía la posibilidad de viajar, pero la rodilla le sigue molestando. No puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido", ha explicado el técnico italiano ante los medios de comunicación, asegurando que su ausencia no tiene que ver con ningún motivo extradeportivo en el último encuentro lejos del Santiago Bernabéu.

Así pues, el italiano espera poder contar con Vinicius para el último partido oficial que tiene el Real Madrid agendado en esta temporada: el 4 de junio ante la afición madridista frente al Athletic Club. A la espera de lo que suceda en este encuentro, el delantero finalizará el curso con 54 partidos, en los que habrá anotado 23 goles y habrá repartido 21 asistencias.