Ancelotti: "Es mucho más complicado pelear ahora por LaLiga"

Sin apenas tiempo para recuperarse del mazazo que supuso caer en casa ante el Valencia, Carlo Ancelotti salió a la sala de prensa del Bernabéu para atender a los medios con cara de circunstancia, consciente de la oportunidad que se le había escapado al Madrid.

"Es mucho más complicado pelear ahora por LaLiga, pero tenemos solo la idea de hacerlo bien hasta el final porque todavía tenemos opciones. Muchas menos después de este partido, pero hay que pelear hasta el último", empezó diciendo el técnico, antes de centrarse en un tema que pudo marcar el signo del partido. "Ha sido una temporada complicada con los lanzadores de penalti", explicó.

Al ser preguntado por si Kylian Mbappé pasaría a ser el principal lanzador de los penaltis tras el fallo de Vinicius, Ancelotti lo dejó en el aire: "Lo vamos a ver".

"No creo que sea ni una cuestión de fútbol ni de físico. Hemos creado un montón de oportunidades, hemos estado cerca de marcar, puede que haya faltado efectividad, pero es verdad que en este momento los equipos rivales no necesitan trabajar mucho para marcarnos gol. Al final hemos arriesgado para intentar ganar porque el empate no servía para nada y nos han marcado a la contra", analizó sobre el partido.

El técnico dejó muy claro que no era un tema de actitud de los jugadores: "No es un tema de actitud. Tengo el derecho de ver cómo ha sido el partido. Hemos tenido derrotas merecidas esta temporada, esta no lo es. Hay cosas que se podían hacer mejor, pero hoy no ha faltado actitud. Pequeños detalles nos han condenado. El penalti, obviamente, después nos han marcado gol y luego nos han anulado un gol. Son detalles que cambian la dinámica de un partido. El Valencia ha hecho su partido y un trabajo fantástico, pero honestamente el partido merecía ganarlo el Madrid, creo que nadie duda de esto".

"No creo que los pitos afecten a Vinicius. Está muy focalizado en lo que hace. Puede jugar bien o mal, pero siempre lo intenta dar todo", sentenció sobre la situación que tuvo que vivir el brasileño en el Bernabéu.

Ancelotti explicó que el del martes será un partido diferente: "Hemos perdido una oportunidad de pelear LaLiga con más contundencia. El partido contra el Arsenal será distinto. Atacarán más y tenemos que ser más sólidos atrás y tener más eficacia que hoy".

Además, espera recuperar a sus porteros para el encuentro de Champions: "Hoy Courtois ha entrenado y ha tenido buenas sensaciones. Lunin, por la duda que tenemos de Courtois, no hemos arriesgado con su presencia. Tenemos las dos opciones, que se puedan recuperar los dos para el martes".