Ancelotti: "El clásico será prácticamente decisivo"

El Madrid salvó tres puntos clave en LaLiga ante el Celta. Una victoria que les permite seguir vivos antes del clásico del próximo domingo en Montjuïc: "Es importante ganar el próximo domingo. Es una gran oportunidad, lo prepararemos bien. Será, prácticamente, decisivo. Cuando el partido parecía terminado, hemos tenido posibilidades para cerrarlo. Hemos sufrido, pero faltaban seis defensas tras la salida de Asencio del campo. Se pudo manejar mejor la ventaja, pero es una victoria bonita", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

El partido ante el Barça decidirá el campeonato. Con una victoria blanca, la Liga se apretaría mucho y obligaría a los culés a no fallar en los últimos tres encuentros. En cambio, si los azulgranas ganan, estarían a una victoria de coronarse. El técnico italiano tiene clara la importancia del duelo: "Si ganamos seguiremos un punto atrás. Pero tendremos más oportunidades de ganar LaLiga. Tengo el equipo claro para ese día. Rodrygo se va a recuperar para ese encuentro y Güler podría ser titular. Vamos a jugar con toda la confianza del mundo. Estamos allí, será bonito".

Güler, con opciones de ser titular el domingo

Precisamente, el turco fue la gran sensación del encuentro ante el Celta para los blancos y está pidiendo paso en el equipo. Son dos goles y dos asistencias en los últimos tres encuentros.

"Veo a Güler mucho mejor, con menos presión que el año pasado. Tenía mucha presión y ahora lo maneja mucho mejor. Tiene más confianza y no es el fin del mundo si hace un error. Tiré un palo a su entorno hace unos meses, pero ahora tengo que felicitarlos porque han hecho un gran trabajo con él. Su progresión ha sido la natural en un jugador joven", analizó el técnico.

Courtois también fue clave en el partido con unas paradas clave que evitaron la remontada celeste. Pero Ancelotti no tiene claro si es el portero más decisivo al que ha dirigido en su carrera: "He visto otros porteros tan decisivos como Courtois. He tenido a grandes porteros, empezando por Buffon, Cech, Neuer, Dida y seguro que me olvido a alguno. Van der Sar, Casillas... pero sí, Courtois está muy alto en la clasificación. He tenido los mejores del mundo, una lista de porteros espectacular. Es una de las razones por las que he tenido éxito".

Sobre la importancia de los jugadores jóvenes como Güler o Endrick, el técnico explico lo que deben hacer estos futbolistas para poder ser titulares: "Yo tengo la responsabilidad de manejar lo mejor posible la plantilla, no el individuo. A veces afecta más a unos jugadores que a otros. Aquí hablamos de Güler, Endrick, jugadores muy jóvenes. Pero la historia del Madrid dice que hay que chupar banquillo para ser titular. Arda lo está haciendo bien y lo hará mejor el próximo año. Tiene el perfil para ser titular en el Madrid, pero ha chupado bien el banquillo. No le ha molestado y ha progresado bien"