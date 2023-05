Ancelotti: "El City tiene el mejor equipo de Europa"

El técnico elogió al conjunto de Guardiola pero recordó que en encuentros así no basta con lo futbolístico "En estos partidos influye el coraje y cómo aguantas en los momentos difíciles", recordó Ancelotti

Carlo Ancelotti ha reconocido en alguna ocasión que, si está nervioso antes de un partido, mira a Kroos y Modric para calmarse. Así es el técnico italiano, cuando más tenso está el ambiente, tiende a rebajar el ruido con dosis de ligereza y sentido del humor. También hoy, 24 horas antes de jugarse el pase a una final ante el Champions.

Cuestionado sobre su legado, se ha alineado con las palabras de Guardiola hoy mismo, cuando ha dicho que el suyo es haberlo pasado "de puta madre". También disfruta de lo suyo Ancelotti. "Este es mi cuarto año en este club, qué te puedo decir. Lo he disfrutado y lo disfruto cada día, ese es el legado. Sacar lo mejor de la plantilla, lo hemos hecho, estamos cerca de hacer algo muy importante este año. Estamos muy ilusionados, pero creo que las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor".

Enfrente estará un City que ya demostró en el Bernabéu que está listo para competir. "Hoy estoy muy tranquilo e ilusionado", empezó diciendo. Para aclarar: "el día de mañana será el de la preocupación, el mal pensamiento. El de te va a marcar Haaland, te va a tirar De Bruyne desde fuera...hay que olvidarse de eso y pensar que Vinicius hará un regate, Karim un gran gol. Hay que estar positivos, la verdad que para un club como el Madrid es algo normal. pero lo disfrutamos porque no es nada sencillo".

Ancelotti tiene claro el nivel del rival al que se miden y no espera grandes cambios. "Algún ajuste haremos, tanto ellos como nosotros. Pero no espero que sea un partido muy distinto. Podemos mejorar cosas de la semana pasada y ellos también. No será tan diferente; el City tiene el mejor equipo de Europa y seguro que hará un partido vibrante"

Las dudas del once

Ancelotti no quiso dar pistas sobre la alineación. Ni confirmó la presencia de Rudiger en el once ni desveló si regresaría a la fórmula de los cuatro centrocampistas. "Tengo una idea muy claro, si ganamos acierto la alineación y si no, me equivoco. La alineación la tengo en la cabeza". Sobre esa idea de que ya ha decidido cuál será el once insistió en otra respuesta. "La idea del año pasado de Valverde como extremo nos permitió ganar la Champions y los tres delante nos han hecho llegar a las semifinales. No es una decisión sencilla, pero ya está tomada".

Al técnico también le preguntaron por el secreto del Madrid en la Champions. Para Ancelotti el club tiene un vínculo especial con la competición. "No es sencillo explicarlo, pero personalmente creo que para el Real Madrid la Champions es especial por la historia, que lo ha engrandecido en los años 50. Para todo el mundo, para todos los que trabajamos en este club, es especial. Eso marca la diferencia, la historia. Un club que es capaz de tener viva esta historia. Con Di Stéfano, Gento, Amancio, sigue viva la historia. Los jugadores que han hecho historia no son olvidados".

A pesar del peso de la camiseta Ancelotti fue prudente con el pronóstico y recordó un factor clave en este tipo de partidos: la valentía. "Siempre pienso que el coraje es un componente importante en este tipo de partidos. A nivel de cualidades individuales y colectivas son dos equipos parejos, pero el coraje y el carácter pueden ser claves en un partido donde se va a sufrir". Es difícil decidir entre los dos, hacer un pronóstico. No importa si eres el mejor equipo del mundo, no tienes el 100% de opciones de ganar. Influyen la personalidad, el carácter, si se puede mantener o aguantar en los momentos difíciles".