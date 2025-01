Ancelotti: “Estamos cerca de nuestro mejor nivel”

Ancelotti es optimista con su equipo, dice que están cerca de su “mejor nivel” y tiene “confianza en seguir en el Real Madrid”, algo que no duda “si ganan títulos”. Reconoce que esta fase de grupos de la Champions “ha sido complicada”, que quieren cerrarla “de la mejor manera posible con una victoria” y elogia al Brest, que tiene 13 puntos “por hacerlo mejor que sus rivales”. Afirma que “entiende” que Vinicius pueda dudar en “irse de un equipo campeón” alegando que en “fútbol” lo entiende todo después de ver jubilarse a Kroos.

“Estamos bastante cerca de nuestro mejor nivel. Todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Hemos mejorado como equipo a nivel colectivo. Además de la mejoría de Mbappé no podemos olvidar lo que ha hecho Rodrygo, Bellingham o Vinicius, que no estará. Todo esto me deja más tranquilo”, argumenta cuando le preguntan que se le veía más relajado últimamente.

El futuro y Vinicius

Sobre su futuro recurrió a lo de siempre. “Creo que seguiré si ganamos la Liga y la Champions. No hay dudas, porque el club y yo queremos llegar lo más lejos posible”, subraya, y agrega: “Puede ser que haya cambios si pasa algo raro, pero estamos bien. El club tiene confianza en mi trabajo yo en lo que me aporta a mí. No es un pensamiento del momento, pero estamos bien colocados a pesar de las dificultades, con una buena actitud de los jugadores que, poco a poco, van aprendiendo y adquiriendo confianza”.

“En fútbol lo entiendo todo, como que Vinicius dude en irse de un equipo campeón como ver que Kroos dejara el fútbol. Son tomas de decisiones individuales. Pero, repito, veo a Vini feliz, con ganas de quedarse aquí y ganar títulos con el Real Madrid. Creo que elegirá la gloria”, asegura, y vuelve a explicar el cambio a mejor de Mbappé: “Ha necesitado tiempo de adaptación. Ha mejorado su condición física, está motivado, le gusta jugar con el equipo y con los compañeros, y todos en el Real Madrid estamos disfrutando sus cualidades”.

El Brest

“Va a ser un partido difícil, en el que hay mucho en juego. Queremos cerrar bien una fase grupos que ha sido complicada para nosotros”, reconoce, y asegura que no estará atento a los resultados de los otros partidos que afectan a la clasificación: “Solo estaré pendiente del partido. El objetivo es ganar para estar lo más alto posible en tabla. Después llegará el sorteo, pero no tengo idea de cómo puede ir. Me centro solo en ganar el partido y nada más”.

“Es la primera vez que el Real Madrid juega aquí. Espero un buen partido, ante un rival que lo está haciendo muy bien en la Liga y en la Champions. Será difícil”, asegura, y ofrece una pincelada de cómo juega el Brest: “Su táctica es aprovechar la calidad y características de sus jugadores. Tienen un delantero alto, que va muy bien de cabeza y aprovecha los centros al área creando muchos problemas. Sale bien a la contra con extremos muy rápidos… si tiene 13 puntos es porque ha sido mejor que sus rivales”.