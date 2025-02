Ancelotti: "Estoy cansado del tema Vinicius"

En el Real Madrid no hay un día tranquilo. La oferta de Arabia Saudí a Vincius Jr explotó justo en medio de la eliminatoria ante el Manchester City. Además, los blancos no pueden dejar de pensar en LaLiga, ya que podrían perder el liderato de no ganar en El Sadar.

Ancelotti salió en la rueda de prensa previa al encuentro ante Osasuna y no se mojó en exceso sobre el caso Vinicius.

"Estoy cansado de este tema, pero no me preocupa. Lo veo feliz y nosotros estamos felices con él. Es un tema fuera de aquí, aquí no se habla y él tampoco. Es el Vinicius de siempre con ganas de hacer las cosas bien. Creo que seguirá haciéndolo bien", explicó el italiano.

La prensa le preguntó al entrenador si tenía constancia del malestar del club por todas estas noticias que salen sobre el brasileño y Ancelotti lo negó.

¿Entrenar en Arabia?

El italiano no descartó marcharse a entrenar a Arabia Saudí en el futuro, siempre y cuando decida continuar en el fútbol cuando finalice su etapa como técnico del conjunto blanco.

“¿Por qué no? Si quiero seguir entrenando cuando acabe aquí… por qué no”, dijo en rueda de prensa.

Recuperará efectivos para la Champions

Otro de los temas que concierne al madridismo son las numerosas bajas en defensa. El día de Manchester, Ancelotti tuvo que salir con una defensa de emergencia: Mendy, Asencio, Tchouameni y Valverde. Pero el italiano ha confirmado que para la vuelta recuperará a Rüdiger, Lucas Vázquez y David Alaba, aunque no podrán estar el próximo sábado en El Sadar.

El lunes volverán a los entrenamientos con normalidad y el miércoles serán convocados para la vuelta ante el Manchester City.

Quien repetirá en el lateral derecho será Fede Valverde. Ancelotti no contempla ninguna otra alternativa mientras Lucas siga de baja y cerró las puertas al canterano Aguado: "Va a seguir Valverde hasta que Lucas no vuelva al lateral derecho. Me gustó mucho su partido ante el City y a él le gusta jugar en esa posición".

"Por fin vamos a escuchar los audios del VAR"

Por si no bastaban las polémicas en las que está metido el Real Madrid, el próximo lunes los blancos podrán ir a escuchar los audios del VAR de la polémica acción de Mbappé ante el Espanyol. Una temeraria entrada de Carlos Romero que no fue castigada con la tarjeta roja y que provocó un duro comunicado del club contra el estamento arbitral.

Ancelotti no irá a escucharlos, pero se alegra de la decisión: "No quiero ir a escuchar los audios del VAR. Aunque por fin los vamos a escuchar, veremos que pasa".