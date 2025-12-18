Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REAL MADRID

Davide Ancelotti, candidato al banquillo del Real Madrid

El hijo del exentrenador blanco ha renunciado a seguir en Botafogo y ya hay rumores que lo sitúan como el sustituto de Xabi Alonso

Davide Ancelotti, en su primera etapa como entrenador principal en Botafogo

Davide Ancelotti, en su primera etapa como entrenador principal en Botafogo / AP

Mario Roldán

Mario Roldán

El Real Madrid sigue sin convencer. A pesar de las dos victorias consecutivas, ante el Alavés y el Talavera, el equipo de Xabi Alonso no carbura y su puesto como entrenador del conjunto blanco continúa en duda. Por ello, ya han empezado a sonar una serie de candidatos para ocupar el puesto del tolosarra, el último de ellos un viejo conocido de la casa, Davide Ancelotti.

El hijo de Carlo ha dimitido recientemente de Botafogo, en la que ha sido su primera experiencia como primer entrenador. En el club brasileño, el italiano ha logrado la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores de la temporada que viene, tras finalizar el curso en sexta posición.

Siro López ha explicado en 'El Partidazo de Cope' que la marcha de Davide del 'Fogao' puede tener relación con la posible destitución de Xabi Alonso, quien no termina de implementar su estilo de juego en el Real Madrid. "Me mandan un mensaje de que hoy ha dimitido Davide Ancelotti como entrenador de Botafogo. Y me dicen: 'Cuidado con esto'. Yo ya me lo creo todo", empieza diciendo el periodista.

Siro, además, ha desvelado que el club blanco no entiende por qué el tolosarra ha apartado a Pintus, con quien Davide y su padre mantienen una gran relación. "Una de las cosas que le echan en cara a Xabi Alonso es que la preparación física no es la adecuada, que el equipo físicamente no está bien. Se le critica que ha apartado a Pintus y que por eso tienen muchas lesiones. Sin embargo, olvidan que el año pasado, por estas mismas fechas, te decían lo mismo de Pintus", prosigue el comunicador lucense.

Aunque son solo simples suposiciones, Siro no descarta que la directiva valore sustituir al exentrenador del Leverkusen por el hijo de Carletto. "A ver si a alguien se le ha encendido una bombilla y resulta que la solución a los problemas del Madrid pasan por echar a Alonso y traer a Davide Ancelotti", sentencia el periodista.

